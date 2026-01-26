¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¸µ¼é¸î¿À¡¦¿¹Í£ÅÍ»á¡¡ºòµ¨¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¿ù»³°ì¼ù¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤Ö¡Ö¾ì½ê¤¬¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯OB¤Ç¼é¸î¿À¤âÌ³¤á¤¿¿¹Í£ÅÍ»á¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥°¥Ã¥º¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ºòµ¨¡¢ÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¤¿¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ù»³¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï¥ª¥¹¥Ê¤ÎÎ¥Ã¦¤â¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î6·î¤«¤éÍÞ¤¨¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢31¥»¡¼¥Ö¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¿¹»á¤âÆ±ÍÍ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢18Ç¯¤ËÀäÂÐ¼é¸î¿À¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤Î¸Î¾ã¤«¤éÂåÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢ÍÞ¤¨¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Î¿Í¤Ï°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£³ÎÌó¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥¥ã¥ó¥×¤Ç½Ð¤»¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ù»³¤È¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¤É¤¦¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÍ¤¬DeNA¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤âÈà¤Ï¸«¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤»Ò¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±½¤Ï²£ÉÍ¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¾ì½ê¤¬¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸åÇÚ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£