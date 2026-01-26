Íò¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¿·¶Ê¡õ¿·¥¢¡¼¼Ì¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹ 5¿Í¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»Æ°²è¤â¸ø³«¡ÖÁ´°÷¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡ÛÍò¤¬¡¢3·î4Æü¤Ë¤ª¤è¤½5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ³¡¹¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò¡¢¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´î¤Ó
¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤Ï¡¢3·î4Æü0»þ¤è¤ê³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£5·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢CD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Íò¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï5¿Í¤«¤é¿·¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ý¡¹¤ËÏÃ¤·¡¢¾¾ËÜ½á¤¬¡Ö¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡¢¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´°÷¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Íò¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¿·¶Ê¡ÖFive¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
??Íò¤è¤ê´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»??— ARASHI (@arashi5official) January 26, 2026
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÍò¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë ¤è¤ê¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡Ä pic.twitter.com/i4R40QhXvU
¢¡Íò¡¢¿·¶Ê¡õ¥¢¡¼¼Ì¤ËÈ¿¶Á
