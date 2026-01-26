¡Ö¶õ¹Á¤Î¥È¥¤¥ì¡¢¼Ö¤ÎÃæ¡¢¹µ¼¼¤Ç¤âÃí¼Í¡×´Ú¹ñÇä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤á¤°¤ë°ãË¡°åÎÅµ¿ÏÇ¡Ä¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¿·¾Ú¸À
¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ò¤á¤°¤ê¡¢°å»ÕÌÈµö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿ÍÊª¤«¤é°ãË¡¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×ÏÀÁè¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¶õ¹Á¤Î¥È¥¤¥ì¤ä¼ÖÆâ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÃí¼Í¤Î»Ü½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿A»á¤Ï¡¢°ãË¡¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤Îµ¿ÏÇ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÇ§¤·¡¢Ìµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤¬µ¿ÏÇ¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Ëº¨¤ßÀá¤«
1·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SBS¡Ø¤½¤ì¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Î¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§»á¤Ï¡¢A»á¤¬Ê£¿ô¤Î¾ì½ê¤ÇÅÀÅ©¡Ê¥ê¥ó¥²¥ë¡Ë¤äÃí¼Í¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤òÄ¾ÀÜÌÜ·â¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥Á¥§»á¤Ï¡Ö¶õ¹Á¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¤âÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ä¥»¥Ã¥È¾ì¤Î¹µ¼¼¤Ê¤É¤Ç¤âÃí¼Í¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊ£¿ô¤ÎÌô¤òº®¤¼¤ÆÃí¼Í´ï¤ò5¡Á6ËÜºî¤ê¡¢ÂÀ¤â¤â¤äÏÓ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô°Ì¤ËÂÇ¤Ä¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈÂ¦¤Ï¤³¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30²ó°Ê¾å¹Ô¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î»£±Æ¸å¤Ë°û¤ß²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢Ï²¼¤ÇÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Á¥§»á¤Ï¡¢À©ºî¿Ø¤¬¤³¤ì¤òÀ©»ß¤¹¤ë¤È¡¢A»á¤¬¡Ö¡ØÊüÁ÷¶É¤Î¼ÒÄ¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÅÜÌÄ¤ê¡¢30Ê¬°Ê¾å¤âÙæ¤á¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌôÊª¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢°ìÉô¤¬¸þÀº¿ÀÀ°åÌôÉÊ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£°åÎÅÀìÌç²È¤Ï¡Ö¿©ÍßÍÞÀ©ºÞ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¸þÀº¿ÀÀ°åÌôÉÊ¤ÏÉûºîÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢½èÊý¤ä´ÉÍý¤¬Èó¾ï¤Ë¸·³Ê¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö½èÊý¤Ê¤·¤Ç¤ÏÆþ¼ê¤Ç¤¤º¡¢ËãÌôÎà´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤ßÎ®ÄÌ¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ë¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤â¡¢A»á¤Î¹Ô°Ù¤¬»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°åÎÅË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊÝ·òÈÈºá¼èÄù¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌË¡¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö2Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¨Ìò·º¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Í¾ºá¤¬¤¢¤ì¤Ð5Ç¯°Ê¾å¤Î½Å·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿Åö»ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê½èÈ³µ¬Äê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸þÀº¿ÀÀ°åÌôÉÊ¤ò°ãË¡¤Ë½ê»ý¡¦ÅêÌô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö5Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï5000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó500Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎÈ³¶â·º¡×¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¡õA»á¤Ïµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê
¸½ºß¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ÈA»á¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤é¤Ï¡¢ËãÌôÎà´ÉÍýË¡¤ª¤è¤Ó°åÎÅË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢ÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ìÂ¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö°å»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤«¤é±ÉÍÜºÞÃí¼Í¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¤·¡¢°ãË¡°åÎÅ¤Îµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿A»á¤ÎÉ×B»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£B»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ÎÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ç°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Âð¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿°åÎÅµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖA»á¤¬Ãæ¹ñ¡¦Æâ¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥Ð¥ª¥¬¥ó°å±¡¤Ç´Ú¹ñÀ°·Á¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌôÉÊ¤À¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ÎÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëA»á¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ÙÊüÁ÷¸å¤Î25Æü¸áÁ°¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËÄ¹Ê¸¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¡Ø¤½¤ì¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ï·ë¶É¡¢»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¥´¥·¥Ã¥×°·¤¤¤À¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃY¡Ù¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÈÇ¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤ÈÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤ÆA»á¤Ï¡¢¡ÖÉ×¤È²ñÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢±£¤·»£¤ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡È°Ëâ¤ÎÊÔ½¸¡É¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤¬¡ØÀ°·Á³°²ÊÀìÌç°å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï°å»Õ¤À¤È»úËë¤ò½¤Àµ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢12·î¤Î1¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅÅÏÃ¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â³¤¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Âð¤Þ¤ÇË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤¦¤¨¡¢1·î1Æü¤Î¿·Ç¯¤ÎÄ«¤Þ¤ÇÍè¤Æ·ù¤¬¤é¤»¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËA»á¤ÏÅê¹Æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤äCRPS¤Î¿ÇÃÇ¤¬µ¤µ¤ì¤¿°åÎÅ½ê¸«½ñ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤âÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1985Ç¯10·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯¤ÎKBS¸ø³«ºÎÍÑ21´ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥®¥ã¥°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¡Ø»ä¤Ï°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡Ù¡Ø½õ¤±¤Æ¡ª¥Û¡¼¥à¥º¡Ù¡Ø¶Ã¤¤ÎÅÚÍËÆü¡Ù¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÊ±Áõ¤È¥®¥ã¥°¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ø»ä¤Ï°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¿©¥ì¥Ý¤äÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¡¢¥×¥í´éÉé¤±¤Î½»Âð´ÉÍýÇ½ÎÏ¤òÈäÏª¤·¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£µÁÍý·ø¤¯¡¢¿Í¾ðÌ£¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤â¡£