¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ë¡ª20Ç¯°Ê¾å¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
²Î¼ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¡£
µî¤ë1·î24¡Á25Æü¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¥½¥¦¥ë¡¦·Äô¦¡Ê¥¥ç¥ó¥Ò¡ËÂç³ØÊ¿ÏÂ¤ÎÅÂÆ²¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2026 KIM JAE JOONG J-Party Asia Tour Fan Concert ¡ÈGALAXY 1986¡É in Seoul¡×¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡õ¥¸¥å¥ó¥¹¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¥Õ¥¡¥ó¥ß
¡ÖJ-Party¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯1·î½é¤á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ó¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¤ä¤Ï¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ÇËþ¤¿¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖGalaxy 1986¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤«¤é¼è¤Ã¤¿¸ø±é¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¸½ºß¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿¼¤¤°ÕÌ£¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤ÎÆüËÜ21st¥·¥ó¥°¥ë¡ØKeyword/Maze¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢¶¯Îõ¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥½¥í¶Ê¡ØMaze¡Ù¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò°ú¤¾å¤²¡¢1stEP¤Î¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸È×¡ØY¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØKiss B¡Ù¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNO.X¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØAll That Glitters¡Ù¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¼ª¤¬´î¤Ö¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬Á÷¤Ã¤¿¼«¿È¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¿Ê¹Ô¤·¡¢20Ç¯°Ê¾åºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¡¢Èà¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢´¶Æ°¤ò±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸ø±é½ªÈ×¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ÏVCR¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢BABIES¡Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¼ê»æ¤òÁ÷¤ê¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò²Ã¤¨¡¢Â³¤±¤Æ¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¸å¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¶Ê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ü¥¹¤ò¼é¤ì¡Ù¤ÎOST¡ØI¡Çll Protect You¡Ù¤òÇ®¾§¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶á¤¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖJ-Party¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢Íè¤ë1·î31Æü¤Ë¥Þ¥«¥ª¡¢2·î8Æü¤ËÂæÏÑ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢ÆüËÜ¡¢¥¿¥¤¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥¸¥§¥¸¥å¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²Î¼ê¤òÌ´¸«¤Æ2001Ç¯¤ËÃ±¿È¤Ç¥½¥¦¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÂè2²óSM¥Ù¥¹¥ÈÁªÈ´Âç²ñ¡×¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥È¥Ã¥×ÉôÌç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ä¹©»ö¸½¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤éÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£2003Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤Ç¤òÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏJYJ¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2017Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤ÆÆü´Ú¤ÇÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢L¡ÇArc¡Áen¡ÁCiel¤ÎHYDE¤ä¾ëÅÄÍ¥¡¢Matt¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÃøÌ¾¿Í¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¡£2023Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½êiNKODE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀßÎ©¤·¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SAY MY NAME¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£