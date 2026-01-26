FANTASTICSÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢°¤Éô¸²Íò¤ÈËÜ²»¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ö¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡×½Ð±é·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡ÛFANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬¡¢2·î20ÆüÀµ¸á¤è¤êTELASA¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦°¤Éô¸²Íò¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢°¤Éô¤¬Á´¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¡¢Ì´¤Î³¹¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯TELASA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
2·î20ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤ÎÂè4ÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£2023Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ÖBREAK FREE STARS¡×¤Ç¡¢·ºÌ³´±¡õ¼ü¿ÍÌò¤Ç¶¦±é¤·°Õµ¤Åê¹ç¡£°ÊÍè¡¢¸ø»ä¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°¤Éô¤ÈÌÚÂ¼¤¬¡Ú¥µ¥¦¥Ê¡Û¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤Ç¥í¥±¤ò³Ú¤·¤à¡£º£²óË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ÜÀß¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Î¿¹ ¿å¾Â¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×¡£·²ÇÏ¸©¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ú¥µ¥¦¥Ê¤ÎÂ¼¡Û¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡£
Æ±¤¸¡È¥µ¥¦¥ÊÃç´Ö¡É¤È¤·¤Æ°¤Éô¤Ë¤â°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¡£¥µ¥¦¥Ê°¦¤Ë°î¤ì¤ë2¿Í¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¤È¤¤¤¦Ì©¼¼¤ÇÁÇ¤Î»Ñ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°¤Éô¤ÈÌÚÂ¼¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥í¥Þ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥â¥ë¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢À°¤¤¤Ê¤¬¤éµ®½Å¤ÊÁÇ´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÂè1ÏÃ¡¢°¤Éô¡õ´ä¶¶¸¼¼ù¤Ë¤è¤ëËÌ³¤Æ»ÊÔ¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤âÊüÁ÷·èÄê¡£1·î29Æü¿¼Ìë1»þ26Ê¬¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤«¤é¤Î¡Ötver asahi¡×ÏÈÆâ¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊüÁ÷Æâ¤Ç¡¢1·î30Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÂè2ÏÃ°Ê¹ß¤ä¡¢ÌÚÂ¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÂè4ÏÃ¤ÎPR¤â¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ1·î30ÆüÀµ¸áÇÛ¿®¤ÎÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¿ÆÍ§Æ±»Î¤Î°¤Éô¤È´ä¶¶¤¬¤·¤Ã¤Ý¤ê¸ì¤ê¹ç¤¦¡£2¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸À¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´¶½ý¤Ë¿»¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û
Âè1ÏÃ¡§1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¡¿¡Ú¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤with´ä¶¶¸¼¼ù¡ÛÁ°ÊÔ
Âè2ÏÃ¡§1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¡¿¡Ú¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤with´ä¶¶¸¼¼ù¡Û¸åÊÔ
Âè3ÏÃ¡§2·î6Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¡¿¡ÚËÌ³¤Æ»¤ò¤â¤Ã¤È»ë»¡¤·¤Þ¤¹with´ä¶¶¸¼¼ù¡Û
Âè4ÏÃ¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¡¿¡ÚºÇ¹â¤Î¥µ¥¦¥Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤withÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ê(FANTASTICS¡Ë¡ÛÁ°ÊÔ
Âè5ÏÃ¡§2·î27Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¡¿¡ÚºÇ¹â¤Î¥µ¥¦¥Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤withÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ê(FANTASTICS¡Ë¡Û¸åÊÔ
