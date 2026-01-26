aespa¥¸¥¼¥ë¡Öjimoto¡×ÆüËÜËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¹õ¥¹¥¥Ë¡¼»Ñ¤Ë¡Ö±£¤»¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎGISELLE¡Ê¥¸¥¼¥ë¡Ë¤¬1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐK-POPÈþ½÷¡Ö±£¤»¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¡×ÆüËÜ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿»Ñ
¥¸¥¼¥ë¤Ï¡Öjimoto¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È²È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ä¾Æ¤Ä»¤Ê¤É¤Î¿©»ö¡¢¥â¥Ç¥ë¥¬¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¸¤¤Èµº¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥¹¥¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁ´¤Æ¹õ¤ÇÂ·¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÈþ¤·¤¤µÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¤ÊµÓ¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö±£¤»¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¡×¡ÖÆüËÜ³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐK-POPÈþ½÷¡Ö±£¤»¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¡×ÆüËÜ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿»Ñ
¢¡aespa¥¸¥¼¥ë¡¢¥¹¥¥Ë¡¼¥³¡¼¥Ç¤ÎÆüËÜ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥¸¥¼¥ë¤Ï¡Öjimoto¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È²È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ä¾Æ¤Ä»¤Ê¤É¤Î¿©»ö¡¢¥â¥Ç¥ë¥¬¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¸¤¤Èµº¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥¹¥¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁ´¤Æ¹õ¤ÇÂ·¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÈþ¤·¤¤µÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡aespa¥¸¥¼¥ë¤ÎÆüËÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¤ÊµÓ¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö±£¤»¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¡×¡ÖÆüËÜ³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û