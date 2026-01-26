¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡×2PM¡¦¥¸¥å¥Î¡¢ÃÂÀ¸Æü¥Õ¥¡¥ó¥ß¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ªÎ»¡ª½éÈäÏª¤Î¿·¶Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°
2PM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¸¥å¥Î¤¬¡¢ÃÂÀ¸ÆüµÇ°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¥¸¥å¥Î¤Ï1·î24Æü¡¦25Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¹âÎï¡Ê¥³¥ê¥ç¡ËÂç³Ø¹»¥Õ¥¡¥¸¥ç¥óÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö2026 ¥¤¡¦¥¸¥å¥Î ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ØSTUNNING US¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆùÂÎÈþ¤Ë´¶Éþ¡×¥¸¥å¥Î¤Î¡ÈÁÇÈ©¥¹¡¼¥Ä¡É
¡ØFLASHLIGHT¡Ù¤È¡ØNobody Else¡Ù¤Ç¸ø±é¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¥¸¥å¥Î¤Ï¡¢¡ØCan I¡Ù¡ØALL DAY¡Ù¡ØRide Up¡Ù¡ØSay Yes¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤´¿À¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥å¥Î¤Îµ±¤¯½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥å¥Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÆü¾ï¤ä½Ð±éºîÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºòÇ¯Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤È¡ØCASHERO ¡Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¸½¶â¤ò»ý¤Ä¡Á¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¥È¡¼¥¯¡¢¥¸¥å¥Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¹½À®¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø±é¤Ç¤Ï1·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥ó¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ó¥°¡Ø»Íµ¨¡ÊAlways¡Ë¡Ù¤ò½éÈäÏª¤·¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¥¸¥å¥Î¼«¿È¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¿¿´¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤¡¢²¹¤«¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¯Çä¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤¿¡£
¸ø±é¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¥¸¥å¥Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âºîÉÊ¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â²ñ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¬¤¤¤ÄÍè¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¸ø³«¤¹¤ë¡Ø»Íµ¨¡ÊAlways¡Ë¡Ù¤â¡¢¤½¤Î»þ´Ö¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½ñ¤¤¤¿¶Ê¤À¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡£·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¥¸¥å¥Î¤Ï¡¢¸ø±éÌ¾¡ÖSTUNNING US¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®¤¤½ËÊ¡¤ÎÃæ¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä²»³Ú³èÆ°¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÈà¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥å¥Î¤Î¿·¶Ê¡Ø»Íµ¨¡ÊAlways¡Ë¡Ù¤Ï¡¢1·î26Æü¸á¸å6»þ¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¸¥å¥Î ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯1·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¸¥å¥Î¡£2008Ç¯9·î¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö2PM¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø´Æ»ë¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤«¤éÇÐÍ¥¶È¤Ë¿Ê½Ð¡£¥É¥é¥Þ¡Øµ²±¡Á°¦¤¹¤ë¿Í¤Ø¡Á¡Ù¡Ø¥¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö¡ÁBravo! Your life¡Á¡Ù¡Ø¤¿¤À°¦¤¹¤ëÃç¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½üÂâ¸å¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¡ØÀÖ¤¤ÂµÀè¡Ù¤ÇÄ«Á¯²¦Ä«¤Î²¦¤òÇ®±é¤·¡¢¡Ö2021 MBC±éµ»Âç¾Þ¡×¤Ç¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌçÃË»ÒºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¤È¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¤Î2´§¤Ë¡£2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£