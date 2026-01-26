¡ÖÑÍºá»ö·ï¤Ê¤Î¤ÇÈÝÇ§¤·¤Þ¤¹¡×°¤µ×ÈæÄ®¤Î¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¡¡Èï¹ð¤ÎÃË¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§
°¦ÃÎ¸©°¤µ×ÈæÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡¢½»¿ÍÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃË¤¬¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð»¦¿Í¤ä»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤ÎÂçÃ«¾ÌéÈï¹ð(40)¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂçÃ«Èï¹ð¤Ï2023Ç¯12·î¡¢°¤µ×ÈæÄ®¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÎÓ¼£É§¤µ¤ó(Åö»þ52ºÐ)¤ò»¦³²¤·¤Æ¼Ö¤Ê¤É¤òÃ¥¤¤¡¢°äÂÎ¤ò»¨ÌÚÎÓ¤Ë°ä´þ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¸øÈ½¤ÇÂçÃ«Èï¹ð¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÑÍºá»ö·ï¤Ê¤Î¤ÇÈÝÇ§¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢°äÂÎ¤Ë´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç´Ãå¥Æー¥×¤«¤éÂçÃ«Èï¹ð¤Î»ØÌæ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¸¡»¡Â¦¤¬¾Úµò¤È¤·¤¿¾Ú¸À¤Î¿®ÍÑÀ¤òÁè¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£