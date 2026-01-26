¡Ö여배우¡Ê¥è¥Ú¥¦¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡©¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö여배우¡Ê¥è¥Ú¥¦¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö여배우¡Ê¥è¥Ú¥¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç±éµ»¤ò¤¹¤ë½÷À¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
¡Ö여배우¡Ê¥è¥Ú¥¦¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö½÷Í¥¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö여배우¡Ê¥è¥Ú¥¦¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö½÷Í¥¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¡£
¡Ö여¡Ê¥è¡Ë¡×¡á¡Ö½÷¡×¤È¡Ö배우¡Ê¥Ú¥¦¡Ë¡×¡á¡ÖÇÐÍ¥¡×¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö여우¡Ê¥è¥¦¡Ë¡×¡á¡Ö½÷Í¥¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö여배우¡Ê¥è¥Ú¥¦¡Ë¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
