¤Ê¤¼¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þー¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡© ¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡ÖÉÙ»Î¥È¥ê¥³¥íー¥ì2025¡×¨¡¨¡¥Ï¥Ã¥µ¥ó¤Î¡Ö¥ï¥«¥â¥Îµì¼Ö¥ªー¥ÊーÃµË¬µ¡×ÈÖ³°ÊÔ #07
ÉÙ»Î»³¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡ÖÉÙ»Î¥È¥ê¥³¥íー¥ì¡×¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æµ®½Å¤Ê¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ì¥©ー¥ô¥¡500¤ò½êÂ¢¡¢Å¸¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢ÊÝ¸î¡¢ÊÝÂ¸¡¢ÈÎÇä¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ó¥¯¥¨¥Á¥§¥ó¥ÈÇîÊª´Û¤¬¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÉÙ»Î¥È¥ê¥³¥íー¥ì¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥Á¥ó¥¯¥¨¥Á¥§¥ó¥ÈÇîÊª´Û¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö·Ú°æÂôFIAT¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Á¥ó¥¯¥¨¥Á¥§¥ó¥È¥Ýー¥ê¡×¡Ö¥ß¥é¥Õ¥£¥ªー¥ê¡×¡Ö¥Á¥Ã¥¿¡¦¥ß¥é¥Þー¥ì¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Á·ò¹¯¤Î¿¹¸ø±à¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤¿¡Ö¤¢¤¤¤Á¥È¥ê¥³¥íー¥ì¡×¤¬¡¢¥¤¥¿¼Ö¹¥¤³¦·¨¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÌ¾¤À¡£
¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¼Ö¥Õ¥êー¥¯¤Ë¤Ïµì¡¦ÉÙ»Î¥«ー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¥È¥ê¥³¥íー¥ì¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥¸¥µ¥óÀ¤Âå¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÉÙ»Î¥È¥ê¥³¥íー¥ì¡×¤¬Éü³è¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯¹ÃÈå¤â¤Ê¤¯´î¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
»²²Ã¼ÖÎ¾¤ÎÇ¯¼°¤ÏÌä¤ï¤º¡¢Êç½¸Âæ¿ô400Âæ¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿
º£²ó¤«¤é¡Ö²¤½£¼Ö¤Îº×Åµ¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤µ¤âËþÂÅÙ¤â¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×
°µ´¬¤Î¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥Ç¥ë¥¿·³ÃÄ
ÎòÂå¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤¿¤Á¤âÂ¿¿ô½¸·ë¤·¤¿
¥ª¥¸¥µ¥ó¥Û¥¤¥Û¥¤¤È²½¤·¤¿¡ÖÉÙ»Î¥È¥ê¥³¥íー¥ì¡×¤Ï¡¢º£²ó¤«¤é¡È²¤½£¼Ö¤Îº×Åµ¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤µ¤âËþÂÅÙ¤â¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¡£Êç½¸Âæ¿ô¤¬400Âæ¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤ÇÀ¹Âç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Á¥ó¥¯¥¨¥Á¥§¥ó¥ÈÇîÊª´Û¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£ÀºÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¢¤¤¤Á¥È¥ê¥³¥íー¥ì¡×¤â¡ÖÉÙ»Î¥È¥ê¥³¥íー¥ì¡×¤â°ÜÆ°¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¥ì¥¤¤Ê²ñ¾ì¤òÁª¤ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¤½£¼ÖÁ´ÈÌ¤È¤½¤Î¥ªー¥Êー¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤È¿Ê²½¡Ê¿¼²½¡Ë¤·¤¿¡ÖÉÙ»Î¥È¥ê¥³¥íー¥ì2025¡ÊÉÙ»Î»³¤òÎ×¤à¹Âç¤Ê¼ÇÀ¸¹¾ì¤¬²ñ¾ì¡Ë¡×¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ëºÅ¤·¤ÎÍýÁÛ·Á¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÉÙ»Î¥È¥ê¥³¥íー¥ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥¤¥¿¼Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
20À¤µªÀ¸¤Þ¤ì¤Î²¤½£¼Ö¥ªー¥Êー¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡Ö20À¤µªÏÈ¡×¤òÍÑ°Õ
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ËBMW¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥ë¥·¥§¤È¡¢20À¤µªÀ¸¤Þ¤ì¤Î²¤½£¼Ö¤¿¤Á¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊÂ¤ó¤À
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤Ï¡¢20À¤µª¤Î²¤½£¼Ö¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö20À¤µªÏÈ¡×¤âÍÑ°Õ¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ー¤Î¥Á¥ó¥¯¥¨¥Á¥§¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢20À¤µªÀ¸¤Þ¤ì¤Î²¤½£¼Ö¤â¼¡¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡¢20À¤µªÀ¸¤Þ¤ì¤Î²¤½£¼Ö¥ªー¥Êー¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¿§¤Î¶¯¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é²¤½£¼Ö¤Îº×Åµ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥¤¥Ä¼Ö¤â¡ÖÉÙ»Î¥È¥ê¥³¥íー¥ì¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î»¬¤¬¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë912¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ã¤¥ªー¥Êー¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¤Î»¬¤¬¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ë¥·¥§912¤Î¥ªー¥Êー¤Ï34ºÐ¡Ê¼èºà»þÇ¯Îð¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ34ºÐ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¿¥Á¤Î¤È¤¤Ë1972Ç¯¼°¤Î¥Ý¥ë¥·¥§911T¤òÇã¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢1968Ç¯¼°¤Î912¤ò2ÂæÂ³¤±¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£5Ç¯Á°¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¾è¤Ã¤Æ¤¤¿1966Ç¯¼°¤Î912¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤À¤±¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤¬Ç¯¼°Áê±þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¡¢¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þー¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á
3·î23Æü¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Á¥Ã¥¿¡¦¥ß¥é¥Þー¥ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥Ä¤Î¶¡µë¤ä¥µー¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤ÎÌÌ¤Ç¶ìÏ«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þー¤¬¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÉÙ»Î¥È¥ê¥³¥íー¥ì2025¡×¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þー¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀäÌÇ´í×ü¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¸¥µ¥ó¤¿¤Á¤âÅöÁ³¤¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¥ªー¥Êー¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¾ー¥ó¤Ï¥ï¥«¥â¥Î¤À¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡ÖÉÙ»Î¥È¥ê¥³¥íー¥ì¡×¤Ï¥ª¥¸¥µ¥ó¥Û¥¤¥Û¥¤¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ï¥«¥â¥Î¥Û¥¤¥Û¥¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¥ªー¥Êー´Ö¤Î¿ÆËÓ¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¶¦Í¤¬¿Ê¤à¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÃí»ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥¯ー¥Ú¤â¤¤¤Þ¤äÎ©ÇÉ¤Ê¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þー
¤ªÂ·¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËË¬¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤Ç°ËÆ£ÀºÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö²¤½£¼Ö¤Îº×Åµ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥ê¥³¥íー¥ì¤ËÍè¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¼ñÌ£¼Ö¥ªー¥Êー¤ÎÍ½È÷·³¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ï¥«¥â¥Î¤â¥È¥ê¥³¥íー¥ì¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þー¤¬¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥é¥¤¥È¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Á¥ó¥¯¥¨¥Á¥§¥ó¥ÈÇîÊª´Û¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤É¤ì¤â¤ß¤ÊÀ¹¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þー¤ËÄ¹¤¯¾è¤ë¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢¼¡¤Î¥ªー¥Êー¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤¬¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¼¡¤Î¥ªー¥Êー¤Î¤â¤È¤Ç¤â¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤À¡£
¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¥é¥¤¥¿ー¤ÎÅèÅÄÃÒÇ·¤µ¤ó¤¬¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿