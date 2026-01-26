¡Ö2Ç¯È¾Á°¤Ë´â¤ÎËö´ü¤È¡×NHKÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬Ãç´Ö¤Î»à¤òÅé¤à¡¡¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î»þ´Ö¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤¯²¹¤«¤¯¡×
ÇÐÍ¥¤Î¿·Ç¼¡Ê¤Ë¤¤¤í¡Ë¿µÌé¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤¬1·î25Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£NHK¤ÎÍÄ»ù¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¤×¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿´ØÂô·½»Ê¤µ¤ó¤Î»à¤òÅé¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃ¯¤â¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥±¥¤¥¸¡×¡¡2¿Í¤È¤â¼ã¤¤¡ª2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¿·Ç¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö30Ç¯Á°¡¢NHK¡Ø¤Ë¤³¤Ë¤³¤×¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ç¡Ø¥¦¡¼¡ª¡Ù¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤Ã¤¿¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó´ØÂô·½»Ê¤¬ºòÇ¯ËöÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£»Í½½¶åÆü¤¬²á¤®¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤Ë¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¡¢¡Ö2Ç¯È¾Á°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´â¤ÎËö´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ø¤É¤¦À¸¤¤Æ¤É¤¦»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤ªÊÌ¤ì¤Î»þ´Ö¡Ù¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÂô¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö30Ç¯Á°¤Î¸½Ìò¤Îº¢¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤Ç1ÈÖÍ¥¤·¤¯²¹¤«¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥±¥¤¥¸¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤¯²¹¤«¤¯¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤½¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Í½½¶åÆü¤¬²á¤®¤¿¸½ºß¤â¡ÖËÍ¤ÏÃç´Ö¤Î»à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÉÔ´·¤ì¤Ç¡¢º£¤Ç¤â´¶¾ð¤ò¾å¼ê¤¯À°Íý½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ÎÔ¤·¤µ¤¬¤Á¤Ã¤È¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÅÇÏª¡£
¤½¤ì¤Ç¤âSNS¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö´ØÂô·½»Ê¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¬¤»¤ò»µ¤»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ëµ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢´ØÂô¤µ¤ó¤ÎÂÀ×¤òÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥±¥¤¥¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡£¤Þ¤¿¤Í¡×¤ÈÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Æ°¦¤ò¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ç¼¤µ¤ó¤È´ØÂô¤µ¤ó¤Ï1997¡Á1999Ç¯¡¢¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¤×¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤Ç¶¦±é¡£¿·Ç¼¤µ¤ó¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤äNHKÄ«¥É¥é¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡¢¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£