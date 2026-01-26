µÈËÜ¶½¶È¤Î¡Ö½½Á¬ËüºÍ¡×¤¬Âçºå¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤È¤Ï¡©ÀìÌç²È¡ÖÄã²Á³Ê¤ÈÌÌÇò¤µ¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢µÒÁØ¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¤äÃæ»º³¬µé¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ä¡×
1920Ç¯Âå¤«¤é30Ç¯Âå¤ÎÂçºå»Ô¤Ï¡ÖÂçÂçºå¡Ê¤À¤¤¤ª¤ª¤µ¤«¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂçÂçºå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í¸ý¤ÇÅìµþ¤òÈ´¤¡¢ÆüËÜºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åí»³³Ø±¡Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤ÎÄ¹ºêÎåÏ¯ÀèÀ¸¡Êºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ä¹ºêÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡ØÂçÂçºå¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ-Åìµþ¤Ø¤ÎÂÐ¹³¤È¥í¡¼¥«¥ê¥Æ¥£¤ÎÁÓ¼º¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½¡ÛÂçºåÉÜ¿Í¸ý¤ÈËÜÀÒ¿Í¸ýÈæÎ¨¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤Þ¤ó¤¶¤¤¡×¤ÎÉ½µ
Ì¡ºÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡ÖèßºÐ¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ëÉ÷½¬¤¬¸»Î®¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
½Ë¤¤»ö¤ÎºÝ¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éºÍÂ¢¤ÈÂÀÉ×¤È¤¤¤¦Ìò²ó¤ê¡Ê¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¸¶·¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ë¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Æó¿ÍÁÈ¤¬·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤á¤Ç¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦·Á¼°¤¬´ðËÜ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¬ÃÏ°è¤´¤È¡¢»þÂå¤´¤È¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊÑ²½¤òÈï¤ê¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Î·Á¤Ë¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢1920Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸»Î®¤ÎèßºÐ¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¾Ð¤¤Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢Ï²¶Ê¤äÌ±ÍØ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·Ý¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î±é¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î¡Ö¤Þ¤ó¤¶¤¤¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î»þ´ü¤ÎÉ½µ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ç¡¢µÈËÜ¶½¶È¤È¤·¤Æ¤Ï´ÊÊØ¤Ê¡ÖËüºÍ¡×¤ÎÉ½µ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ø¾ÐìÎ±ýÐÔ¡Ù¾å¤Ç¤Ï¥¥Í¥Þ²Ö·î¤È¤¤¤¦´óÀÊ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤·¤¿ÍÊª¤¬¡ÖèßºÐ¡×¤ÎÉ½µ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤â¤¤¤ë¡ÊÄ¹Ã«ÀîÀ¸ 1926¡Ë¡£
µÈËÜ¤¬¡Ö½½Á¬ËüºÍ¡×¤Î¶½¹Ô¤ò³«»Ï
Åö»þ¤ÎËüºÍ¤¬¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢1930Ç¯¤ËµÈËÜ¤¬ÀéÆüÁ°ÆîÍÛ´Û¡Ê¸½ºß¤Î¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·îÉÕ¶á¡Ë¤Ç¡Ö½½Á¬ËüºÍ¡×¤Î¶½¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡ØµÈËÜ¶½¶ÈÉ´¸ÞÇ¯»Ë¡Ù¤ÏÅö»þ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼°ìÇÕ¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¤ÈËüºÍ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊËüºÍ¥Õ¥¡¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÒÁØ¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÒÁØ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¿¦¿Í¤ä¹©°÷Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¡¢ÍÎÉþ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ä³ØÀ¸¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½îÌ±ÁØ¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¤äÃæ»º³¬µéÁØ¤Ë¤Þ¤Ç¹¤²¤ëÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊµÈËÜ¶½¶È 2017¡§16ÊÇ¡Ë
Äã²Á³Ê¤¬½¸µÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²Á³Ê¤ò²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¤äÃæ»º³¬µé¤ÎµÒ¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ÏÏÀÍý¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£µÒÁØ¤ÎÊÑ²½¤Ï¤à¤·¤íËüºÍ¤È¤¤¤¦ÏÃ·Ý¤ÎÀ¼Á¤Ë¸¶°ø¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢Íî¸ì¤òÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤ª¤¯¤È¡¢¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
Åö»þ¤ÎµÈËÜ¤Î¸ùºá¤È¤·¤Æ¤·¤Ð¤·¤Ðµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¡ºÍ¤ÎÈ¯Å¸¤È¾åÊýÍî¸ì¤Î¿êÂà¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢µÈËÜ¤â¤³¤Î¸½¾Ý¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤Ï¤½¤â¤½¤â»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡£¤½¤ÎÍ½Ãû¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬µÈËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½é´ü¤ÎµÈËÜ¤Ï¡Ö°Â²Á¤Ç°ìÈÌ¼õ¤±¤òÁÀ¤Ã¤¿Ï©Àþ¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ï¶ìÆù¤Îºö¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎµÈËÜ¤Î´óÀÊ¤Ë¤Ï³Ê¤Î¹â¤¤Íî¸ì²È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¿§Êª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Íî¸ì¤Ê¤É¤è¤ê°ìÃÊÄã¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¶Ê·Ý¤ä´ñ½Ñ¡Ê¼êÉÊ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆËüºÍ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃæ¿´¤Ë´óÀÊ¤ò¹½À®¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊµÈËÜ¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Íî¸ì¤è¤ê¤â¤½¤¦¤·¤¿¿§Êª¤ò¹¥¤àÁØ¤¬Áý²Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
Åö»þ¤Î¿Í¸ý¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä
´Õ¾Þ¤Ë°ìÄê¤ÎÇØ·ÊÃÎ¼±¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢Ê¸Ì®¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÍî¸ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿§Êª¤ÏÄ¾´¶Åª¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸Å¤ÎÉ¤ÂçºåÅªÅÁÅý¤òÊ¸Ì®¤È¤·¤Æ¶¦Í¤·¤Ê¤¤ÅÔ»ÔÏ«Æ¯¼ÔÁØ¤³¤½¤¬µÈËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏÂçºå¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÞÉ½¤Ï1890Ç¯¤«¤é1930Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤ÎÂçºåÉÜ¤Î¿Í¸ý¤È¤½¤ì¤ËÀê¤á¤ëËÜÀÒ¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¤ò¥°¥é¥Õ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Á´ÂÎ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¿Í¸ý¤ÏÁý¤¨Â³¤±¡¢ËÜÀÒ¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¤Ï¸º¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Âçºå½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°ì½Ö¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÀªÄ´ºº¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼ÂºÝ¤è¤ê¤â²á¾ê¤Ë»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤¬À§Àµ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¹ñÀªÄ´ºº¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç¤¤¯¿Í¸ý¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Î¤â¤ä¤Ï¤êËÜÀÒ°Ê³°¤Î¿Í¸ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ÏÂçºå¤ËÍè¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÏ¤±½Ð¤â¤»¤º¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Î®Æþ¼Ô¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¿ôÂ¸ºß¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Ë¡ÖÎ®¤ì¼Ô¡×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»Ô°è³ÈÄ¥¤Î±Æ¶Á¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçºå»Ô¤Î¿Í¸ýÅý·×¤Ï¤¢¤¨¤Æ»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸«¤ì¤Ð¡Ö¥è¥½¥â¥Î¡×ÈæÎ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÌ¡ºÍ¡×¤ÈÉ½µ¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤ËÀë¸À¤µ¤ì¤¿
¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¸Ì®¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¸ä³Ú¤Ë¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Îµ¢·ë¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¡ºÍ¤ÎµÒÁØ¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¯²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¤äÃæ»º³¬µé¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Âçºå¤ÎÁ¥¾ì¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸Å¤¤Ê¸²½¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÅÔ»ÔÏ«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
10Á¬¤ÇÆþ¤ì¤ë´óÀÊ¤ËÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¹©¾ìÏ«Æ¯¼Ô¤ÈÇØ¹¤òÃå¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Åö»þµÈËÜ¶½¶È¤Î·Ð±Ä¤ÇÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÓÀµÇ·½õ¤¬È¯¸«¤·¤¿¡ÖÂç½°¡Ê¢¨¡Ë¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
『吉本興業五十年史』によれば、十連万才が始まって3年後の1933年、現在で言うプレスリリースのような形で新聞社などに配られていた『吉本演芸通信』で「漫才」と表記を改めることが正式に宣言される。漫才こそ大衆の誕生を言祝ぐ新しい時代の演芸であったと言えよう。
※現在の意味での「大衆」という言葉は1920年代後半に忽然とあらわれ、瞬く間に当時の新語・流行語となった
