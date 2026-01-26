»à¤Ì¤Þ¤Ç¡ã¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¶¥Áè¼Ò²ñ¡ä¤ËÀ¸¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¡£Ãæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ö25Ç¯²ÆºÎÍÑ¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³¤Ç¡¢ºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¿¦°Ì¤ÏÇÜÎ¨¤¬1Ëü5678ÇÜ¤Ë¡Ä¡×
ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹ÖÃÌ¼ÒÆÃÊÌÊÔ½¸°Ñ°÷¡¦¶áÆ£Âç²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñµÚ¤ÓÃæ¹ñÂçÎ¦¤ÎÌ±¤È¤Î³ëÆ£¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Áê¸ß¤ÎÍý²òÉÔÂ¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024Ç¯12·î¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³¤Ë¤Ï325Ëü¿Í¤â¼õ¸³
* * * * * * *
Æü¾ïÀ¸³è¤Ï¡¢¡Ö²æ¡×¤È¡Ö²æ¡×¤Î³ÊÆ®¤ÎÏ¢Â³
Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢°ìÆü¤Ë²¿½½²ó¤â¡Ö²æ¡×¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤ÏÆ¬¤Ë¡Ö²æ¡×¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×ÅÁÃ£¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Öµ¯¤¤¿¡×¡Ê²æµ¯ÍèÎ»¡Ë¡ÖÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¡Ê²æ²îÎ»¡Ë¡Ö²ñ¼Ò¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ê²æµî¾åÈÉ¡Ë¡Ö²ñµÄ¤Ë½Ð¤ë¡×¡Ê²æµî³«²ñ¡Ë¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡Ê²æ×Ì¹â¶½¡Ë¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¡Ê²æÎßÎ»¡Ë¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¡Ê²æ²óÍèÎ»¡Ë¡Ö¿²¤ë¡×¡Ê²æµî¿ç³Ð¡Ë¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¡Ö²æ¡×¤ÎÏ¢Â³¤À¡£¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤Í¤Ë¡Ö²æ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡×À¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢·ã¤·¤¤À¸Â¸¶¥Áè¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö²æ¡×¤È¡Ö²æ¡×¤È¤ÎÌµ¿ô¤Î³ÊÆ®¤¬Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¶¥Áè¼Ò²ñ
²¿¤»Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î11ÇÜ°Ê¾å¤Î14²¯£±£°£°£°Ëü¿Í¤â¤¤¤ë¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¶¥Áè¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¿°×¤ÊÎã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¿ô¤Ï¼ïÌÜ¤´¤È¤Ë³Æ¹ñ²¿¿Í¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÎÂîµåÁª¼ê¤ä¿å±ËÁª¼ê¤Ï¡¢¿Í¸ýÈæ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î11ÇÜ¤ÎÇÜÎ¨¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¡ÊÃø¡§¶áÆ£Âç²ð¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÈËÌµþÂç³Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï¤È¤â¤ËÌó£³£°£°£°¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÇÜÎ¨¤âÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î11ÇÜ¤À¡£
2025Ç¯²ÆºÎÍÑ¤ÎÃæ¹ñ¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³¡Ê¹ñ¹Í¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ìó£´Ëü¿Í¤Î±þÊç¤Ë£³£²£µËü£¸£²£·£´¿Í¤¬¼õ¸³¤·¤¿¡£ºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¿¦°Ì¤ÏÇÜÎ¨¤¬£±Ëü£µ£¶£·£¸ÇÜ¡ª¡¡Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³¤Î¶¥ÁèÎ¨¤ÎÌó10ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤Î¼ê»æ¤ËÊÖ¿®¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤¤¤Þ¤«¤é30Ç¯Á°¤ËËÌµþÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»þÊ¬¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¤«¤é¼ê»æ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÖ¿®¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏÂç³Ø¹½Æâ¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²¡¤·¶¥¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¸À¤¦¡Ö¿Í»³¿Í³¤¡×¡Ê¹õ»³¤Î¿Í¤À¤«¤ê¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
³§¤¬¼«Ê¬¤Î¼ê»æ¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤À¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£
¥¬¥é¥¹Ãª¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎÍ¹ÊØ¶É°÷¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê½èÍý¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡ÖÀ¼¤ÎÂç¤¤¤µÒ¡×¤«¡Ö¼þ°Ï¤ò²¡¤·¤Î¤±¤¿µÒ¡×¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í¹ÊØ¶É°÷¤â¤Þ¤¿¡Ö²æÃæ¿´¡×
¤½¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Í¹ÊØ¶É°÷¤¬¡Ö²æÎßÎ»¡×¡ÊÈè¤ì¤¿¡Ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢±À±£¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Í¹ÊØ¶É°÷¤â¤Þ¤¿¡Ö²æÃæ¿´¡×¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢·ë¶É¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¼å¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¼ê»æ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÍ¹ÊØÌäÂê¤Ï¤½¤Î¸å¡¢´è¶¯¤ÊÃæ¹ñ¿Í³ØÀ¸¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤Ã¤ÆÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç²ò·è¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢»ä¤¬Âç³Ø»þÂå¤ËÃæ¹ñ¸ì¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿»þ¡¢½éÆü¤ËÃ´Åö¶µ¼ø¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñ¸ì¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤ÈÀ³Ê¤¬¿È¾¡¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é³Ð¸ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë³ØÀ¸¤ò¶¼¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¸ì¤òÆüËÜ¸ì¤ËÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¥ª¥ì¤¬¡¢¥¢¥¿¥·¤¬¡×¤È²æ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£
