µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÇØÃæ¤¬´Ý¤¤¡Ä¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤ÎÊÑ²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡ÖÆÃ¤Ë¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤Î½÷À¤Ç¤Ï¡¢¹üÌ©ÅÙ¤ÎÄã²¼¤ä¶ÚÎÏÄã²¼¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë¡ã»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¡ä¤¬Â¿¤¯À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿Ç»¡¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¡ã±ÉÍÜ³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡ä¤òÍÑ¤¤¤¿¼£ÎÅ¤ÈÀ¸³è»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¦³á¾°»ÖÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³áÀèÀ¸¤Ë¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿ºÇ¿·»ö¾ð¤È¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤äÂÐºö¤ò²òÀâÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
* * * * * * *
¡Ö»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¡×¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤Î½÷À¤ËÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¹üÌ©ÅÙ¤ÎÄã²¼¤ä¶ÚÎÏÄã²¼¤Ë¤è¤ë¡Ö»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¡×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÇØÃæ¤¬´Ý¤¯¤Ê¤ë¡ÖµµÇØ¡Ê¤¤Ï¤¤¡Ë¡×¡£¤³¤ì¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÀè¤µ¤é¤Ë´µ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢¡Ö»ÑÀª¤Î°²½¡ÊÆÃ¤ËÇØ¹ü¤¬Á°¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ÆÇØÃæ¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¡Ë¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ï´ØÏ¢À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤¢¤ëÃÏ°èºß½»¤Î¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÀÔÃì¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Á°Êý²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤ÉÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬Êó¹ð¡Ê¢¨¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËAssociation of kyphosis index with decreased physical function and cognitive domain in community-dwelling older adults: a cross-sectional study¡¡Nakamura et al. BMC Geriatri. 2025
¤Þ¤¿»ÑÀª¤ÏÁ´¿È¤Î·ìÎ®¤ä¸ÆµÛ¡¢¼«Î§¿À·Ð¡¢µ¤Ê¬¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¾¤Î¸µµ¤¡×¤Ë¤â´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Î½÷À¤¬¤¤¤ÞÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¹ü¡×¡Ö»ÑÀª¡×¡ÖÇ¾¡×¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¡¢º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¡Ö¹ü¤È¶ÚÆù¤ÎÌ¤ÍèÅê»ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¡Ö¹ü¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤«¤â
¹¹Ç¯´ü¤ò¶¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤ÎÂÎ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¡Ê¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¡Ë¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¹üÂå¼Õ¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Ï¡¢¹ü¤ò²õ¤¹ºÙË¦¡ÊÇË¹üºÙË¦¡Ë¤ÎÆ¯¤¤òÍÞ¤¨¡¢¹ü¤ò¼é¤ëÊý¸þ¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÊÄ·Ð¸å¤Ï¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤¬µÞ¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ü¤¬¡Ö²õ¤ì¤ä¤¹¤¯¡×¡Ö¸º¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹üÁÆò¢¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°å³ØÅª¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿ÃÎ¸«¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨¡Ë
¡Ê¢¨¡ËEstrogen and bone metabolism H K Väänänen et al. Maturitas 1996
¹ü¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÇØ¹ü¡ÊÄÇÂÎ¡Ë¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤ë¹üÁÆò¢¾ÉÀÄÇÂÎ¹üÀÞ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇØ¹ü¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤È¿ÈÄ¹¤¬½Ì¤ß¡¢ÇØÃæ¤¬´Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆµµÇØ¤Ë¡Ä¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢ÇØ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÇØÃæ¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ÑÀª¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ü¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¶ÚÆù¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¡¢¹ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶ÚÆùÎÌ¤âÍî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØ¹ü¤ò»Ù¤¨¤ëÇØ¶Ú¡ÊÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¡Ë¤äÂÎ´´¤Î¶ÚÆù¤¬¼å¤ë¤È¡¢»ÑÀª¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÊÝ¤Æ¤º¡¢Á°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êµµÇØ¤Ï¡¢¡Ö¹ü¡Ü¶ÚÆù¡×¤ÎÊ£¹çÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
·èÄêÅª¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²òÀâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¤È¤³¤í¤ÇÇÇØ¤ÈÇ¾¡¢ËÜÅö¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç ¡ÖÇÇØ¤¬Ç¾¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤ë·èÄêÅª¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·ËÁÆ¬¤Î¡ÖÀÔÃì¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ÎÏÃÂê¤¬Åµ·¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö»ÑÀª¡ÊÀÔÃì¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î´ØÏ¢¡×¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¸¦µæ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÏ°èºß½»¤Î¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢µµÇØ¤¬¶¯¤¤¿Í¤Û¤ÉÇ§ÃÎµ¡Ç½¸¡ºº¤Î°ìÉôÎÎ°è¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡Ê¢¨¡ËAssociation of kyphosis index with decreased physical function and cognitive domain in community-dwelling older adults: a cross-sectional study¡¡Nakamura et al. BMC Geriatri. 2025
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø»ÑÀª¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¿ÈÂÎµ¡Ç½¡¦³èÆ°ÎÌ¤¬Íî¤Á¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Æ»¶Ú¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ã»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¡ä¤¬Ç¾¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¥ï¥±
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤¬¡¢Ç¾¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î£³¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¾¤Ø¤Î»ÀÁÇ¤Î¶¡µë¸úÎ¨¤¬Íî¤Á¤ë
ÇÇØ¤Ç¤Ï¶»³Ô¡ÊÏ¾¹ü¤Þ¤ï¤ê¡Ë¤¬½Ì¤ß¡¢²£³ÖËì¤âÆ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¡¢ËýÀÅª¤Ë»ÀÁÇ¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÑÀª¤äÆ¬Éô¤Î°ÌÃÖ¤¬¡¢Ç¾¤Î»ÀÁÇ²½¤ä½Û´Ä¤Î¸úÎ¨¤Ë±Æ¶Á¤·¤¦¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¡Ë
¡Ê¢¨¡ËCerebral Oxygenation Declines in Healthy Elderly Subjects in Response to Assuming the Upright Position D. Jannet Mehagnoul-Schipper et al. Stroke, 2000
¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢ÈèÏ«¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤â½Å¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÀõ¤¤¸ÆµÛ¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë·ìÎ®¡¦¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¡¢Ç¾¤¬²óÉü¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤ë¤È¼ó¡¦¸ª¤Î¶ÛÄ¥¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢·ìÎ®¤¬ÂÚ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¡Ê¶ÛÄ¥¥â¡¼¥É¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÉÔÌ²¡¦ÈèÏ«¡¦µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÙ¤à»þ´Ö¤¬¸º¤ê¡¢²óÉü¤·¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Î×¾²Åª¤Ë¤â¡Ö»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¢ª¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¢ª¿çÌ²¤Î¼ÁÄã²¼¡×¤È¤¤¤¦Ï¢º¿¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¡ÖÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤³¤È
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤ÎÄã²¼¡×¤Ç¤¹¡£µµÇØ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°²½¤·¤ÆÅ¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¡ËÅ¾ÅÝ¤ò¶²¤ì¤ë¤È³°½Ð¤¬¸º¤ê¡¢³èÆ°ÎÌ¤¬¸º¤ë¡£
¿ÈÂÎ³èÆ°¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤äÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏ¸¦µæ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¤¬Äã¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ÊÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤Ï¡¢¡ÖÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆþ¸ý¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËThe effects of Hyperkyphosis on Balance and Fall Risk in older adults: A Systematic Review. Zeinab Gasavi Nezhad et al. Gait Posture. 2025
¹ü¤È»ÑÀª¤ò¼é¤ë¡Öµ¤¤Å¤¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¹üÌ©ÅÙ¸¡ºº¤ÏËèÇ¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤â¡¢»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë£²¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¹üÌ©ÅÙ¤¬Àµ¾ï¤Ç¤â¡¢¹ü¤Î¡Ö¼Á¡×¤ä¶ÚÆùÎÌ¡¢ÇØ¶ÚÎÏ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹µ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤ì¤Ð»ÑÀª¤ÏÊø¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÇØ¹ü¤Î¾®¤µ¤Ê°µÇ÷¹üÀÞ¤Ç¤¹¡£¹üÀÞ¤·¤Æ¤â¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÑÀª¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û
¡¦²£¤«¤é¶À¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ª¡¦¸ª¡¦¹ø¡¦¤¯¤ë¤Ö¤·¤¬°ìÄ¾Àþ¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¤
¡¦¸ª¤¬ÆâÂ¦¤ËÆþ¤ê¡¢¶»¤¬ÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡¦³Ü¤¬Á°¤ËÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥¹¥Þ¥Û¼ó¡Ë
¡¦ÇØÃæ¤¬´Ý¤¤
¡¦¤ªÊ¢¤¬¤Ý¤Ã¤³¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë
¤µ¤é¤ËºÇ½ÅÍ×¥µ¥¤¥ó¤¬¡¢¡Ö¿ÈÄ¹¤¬½Ì¤à¡×¤³¤È¡£¿ÈÄ¹¤¬2cm°Ê¾å½Ì¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÇÂÎ¹üÀÞ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À°·Á³°²Ê¤ä¹üÁÆò¢¾É³°Íè¤ÇÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹ü¤È¶ÚÆù¡Ù¤ò¼é¤ë±ÉÍÜ¡õ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á½¬´·
¹ü¤È¶ÚÆù¤Ï¡Ö»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤òÆþ¤ì¤Æ²óÉü¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¼é¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹¹Ç¯´ü¤«¤é¤Î¹ü¤È»ÑÀª¥±¥¢¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÎÇ¾¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ü¤È¶ÚÆù¤ò¼é¤ë±ÉÍÜÁÇ¡¼¡¼¹¹Ç¯´ü½÷À¤Î¤¿¤á¤Î´ðËÜ¥»¥Ã¥È
¡ã£±¡ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡Ê¶ÚÆù¤È¹ü¤ÎÅÚÂæ¡Ë
¶ÚÆù¤Ï¹ü¤ò¼é¤ë¡Ö³»¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ëè¿©¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é°ìËçÊ¬¤òÌÜ°Â¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¡¢Íñ¡¢Æ¦Éå¡¢µû¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤òÆóÉÊÀÝ¼è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã£²¡ä¥Ó¥¿¥ß¥óD¡Ê¹ü¤Î¶¯²½¡Ü¶ÚÎÏ¤Ë¤â´Ø·¸¡Ë
¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥àµÛ¼ý¤ËÉ¬¿Ü¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£ºú¡¢¥µ¥Ð¡¢¤¤Î¤³¡¢Íñ¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã£³¡ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¡Ê¹ü¤ÎºàÎÁ¡Ë
¾®µû¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢Æ¦Éå¡¢ÀÄºÚ¤Ê¤É¤ò¡ÖËèÆü¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¡×ÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡ã£´¡ä¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡Ê¿À·Ð¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¡Ë
»ÑÀª¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¤Ï¿À·Ð»ÙÇÛ¤ÇÆ°¤¤Þ¤¹¡£ÆÚÆù¡¢Ç¼Æ¦¡¢Íñ¡¢¸¼ÊÆ¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã£µ¡ä¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡Ê±ê¾É¡¦·ì´É¡¦Ç¾¤Î»Ù¤¨¡Ë
ÀÄµû¡Ê¥µ¥Ð¡¦¥¤¥ï¥·¤Ê¤É¡Ë¤ò½µ2²óÌÜÉ¸¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿å¼Ñ¤Î´ÌµÍ¤Ê¤É¤â¾ïÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÇÇØ¥ê¥»¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ê1Æü3Ê¬¡Ë¡¼¡¼¶»¤ò³«¤¤¤Æ¿¼¸ÆµÛ
1¡ËÎ¾¼ê¤òÆ¬¤Î¸å¤í¤ÇÁÈ¤ß¡¢Éª¤ò³°¤Ø³«¤¯
2¡ËÉ¡¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¤¤¡¢¸ý¤«¤éÅÇ¤¤Ê¤¬¤éÉª¤ò¤µ¤é¤Ë³«¤¯¡Ê¿¼¸ÆµÛ5²ó¡Ë
3¡Ë¹ø¤òÈ¿¤ê¤¹¤®¤º¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò´ó¤»¤ë°Õ¼±¤Ç
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦ÄË¤ß¤¬½Ð¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇOK
¡¦Ä«¤ÈÌë¤Ë1²ó¤º¤Ä¤Ç¤â½½Ê¬
¡¦¶»¤¬³«¤¯¤È¸ÆµÛ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¤
¡¦¹øÄË¤äÉ¨ÄË¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ø»Ò¤Ç¹Ô¤¦¡¦Ã»»þ´Ö¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¤¬´Ý¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¡×¤ÈÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹üÌ©ÅÙ¤ÎÄã²¼¡¢¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢·ìÎ®¡¦¸ÆµÛ¡¦¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶áÇ¯¤Ï¡¢µµÇØ¤ä»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤¬¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ä³èÆ°ÎÌ¤ò²ð¤·¤ÆÇ§ÃÎµ¡Ç½¤È¤â´ØÏ¢¤·¤¦¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤³¤½¡¢¡ã£±¡ä¹ü¤ò¼é¤ë¡Ê¹üÌ©ÅÙ¸¡ºº¡¦·ì±Õ¸¡°¡¤Ë¤è¤ë±ÉÍÜ²òÀÏ¡¦Å¾ÅÝÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°¡Ë¡ã£²¡ä¶ÚÆù¤ò¼é¤ë¡Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦·Ú¤¤¶Ú¥È¥ì¡Ë¡ã£³¡ä»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ë¡Ê¶»¤òÄ¥¤ë¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹¡¢¶»¤ò³«¤¯¡¦¸ÆµÛ¤ò¿¼¤¯¡Ë¤³¤Î3¤Ä¤ò¡ØÌ¤ÍèÅê»ñ¡Ù¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü¤Î3Ê¬¤¬¡¢10Ç¯¸å¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØÃæ¤È¡¢Ç¾¤Î¸µµ¤¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£