¥í¥Ã¥Æ¡¢¥¬¥à3Ëü¸Ä¤ò²ó¼ý¡¡¹ñÆâ»ÈÍÑÉÔ²Ä¤ÎÅº²ÃÊª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï26Æü¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Õ¤¯¤é¤à¥Õ¡¼¥»¥ó¥¬¥à¡×¤Î¥Ü¥È¥ë¤È¥Ñ¥¦¥Á¡¢¡Ö¤Õ¡Á¤»¤ó¤Î¼Â¥Ü¥È¥ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ß¤Ã¤¯¤¹¡ª¡×¤Î3¾¦ÉÊ¤Ç·×3Ëü¸Ä¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸¶ºàÎÁ¤Ë¹ñÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿©ÉÊÅº²ÃÊª¡Ö¥á¥Á¥ë¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡×¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ò¹¯Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡À½ÉÊ¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡×¤Ë»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£22Æü¤Ë¸¶ºàÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤êÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀìÍÑ¤ÎÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤«ÅÅÏÃ¤Ç²ó¼ý¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÄÌÏÃÌµÎÁ¤Î¥í¥Ã¥Æ¾¦ÉÊ²ó¼ý·¸¡¢ÅÅÏÃ¡Ê0120¡Ë366133¡£