±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ç»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÌ¾Í¥¤¿¤Á¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î´ØÍÆ»Ò¤¬¿Ö¤¯¡£Âè49²ó¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄÃæÞ£¤µ¤ó¡£Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤È¥â¥À¥ó¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¤µ¤ó¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¡Ö¿È¡×°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ç¤Ç¤âÍÙ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡½¡½¡£¡Ê»£±Æ¡§²¬ËÜÎ´»Ë¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç½÷·Á¤ÎÌò¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä
È¬²¦»Ò¤Î¿À¼Ò¤ÇËßÍÙ¤ê¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤Æ
¡ÒÌ¾ÉÕ¤±¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÍÙ¤ê¡Ó¤òÍÙ¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢2002Ç¯¤Ë¤Ï57ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡Ø¤¿¤½¤¬¤ìÀ¶Ê¼±Ò¡Ù¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¡£°ìºî¤ÇÌ¾Í¥¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£
Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¡¢ÅÄÃæÞ£¤µ¤ó±é¤¸¤ë½÷·Á¤Î¾®ÌîÀîËüµÆ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬Âç²èÌÌ¤òÀ©°µ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÏÃÂê¤Ë¿´¤Ï°ï¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¡£
¡½¡½ÇÔÀï¤ÎÇ¯¡Ê1945Ç¯¡Ë¤Î3·î10Æü¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤ÎÆü¤ËËÍ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤ÏÃæÌî¤Ë¤¤¤Æ¡¢²È¤Ï¾Æ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡´±¤ÇºùÅÄÌç¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤Ï¡¢°ì½µ´Ö¤¯¤é¤¤²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¶ùÅÄÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢Àî¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»àÂÎ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢Éã¤Ï¸þÅç¤Î¸ÀÌä¶¶¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÏÃ¤ÏÊì¿Æ¤«¤é¤â¤µ¤ó¤¶¤óÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¸«¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê3·î10Æü¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Éã¿Æ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆËÍ¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÊÒ¼ê¤Ë¥Ý¥ó¤È¾è¤Ã¤«¤ë¤¯¤é¤¤¾®¤µ¤¯¤Æ¡½¡½¤Ä¤Þ¤êÌ¤½Ï»ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Êì¿Æ¤ÏµíÆý¤À¤Î¥ì¥Ð¡¼¤À¤Î¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿ËÍ¤òÂç¤¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¤ò½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç°ìÈÖÇØ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¡£
¤Ç¤â¹â¹»°ìÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤°¤é¤¤¤«¤éµÞ¤Ë¿¤Ó¤À¤·¤Æ¡¢Ä¹¿È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿Êì¿Æ¤¬ËÍ¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤Î¤â¡¢¤À¤ó¤À¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆëÀ÷¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÍÙ¤ê¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Îº¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¤»þ¡©
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÈ¬²¦»Ò¤Î¿À¼Ò¤Î¹¾ì¤ÇËßÍÙ¤ê¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤«¤Ê¡£²È¤«¤é±ä¡¹¤È°Å¤¤Æ»¤ò¡¢´Ì¥«¥é¤Ë蠟¿¤¤òÎ©¤Æ¤Æ½¾·»Äï¤¿¤Á¤ÈÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¤À¤ó¤À¤óÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬¿¹¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢Ãå¤¯¤È¤½¤³¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¡£ËÍ¤Ï¤¹¤°¤Ë¤½¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼«¸ÊÎ®¤ÇÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î·ë¶ÉÃæÂà¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÀµ¼°¤ËÍÙ¤ê¤ò½¬¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤È¥â¥À¥ó¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å¤Ë¤Ç¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÏËÜ¹ñ¤«¤éÍÙ¤ê¤Î¶µ»Õ¤¬¤è¤¯Íè¤Æ¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ë¡£¤½¤³¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¥â¥À¥ó¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¡¼¥µ¡¦¥°¥é¥Ï¥à¤¬¤«¤Ê¤êÈÕÇ¯¤ËÍèÆü¤·¤¿»þ¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ê¤µ¤ë¤Î¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥¢¥¥³¡¦¥«¥ó¥À¤µ¤ó¤Î¥¹¥é¡¼¥Ã¤È¤·¤¿ÍÙ¤ê¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÙ¤ê¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¤Ê¤¼¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ä¥â¥À¥ó¥À¥ó¥¹¤È·íÊÌ¤·¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÍÙ¤ê¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢·à¾ì¤ÇÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤éÍè¤¿Ê¸²½¤À¤è¤Ê¡¢¤È¡£¤ªµÒ¤ÏµÒÀÊ¤Î¸¢Íø¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë¡£
°áÁõ¤â²¿¤«ÊÑ¤À¤·¡¢µÒÀÊ¤âÊÑ¤À¤Ê¡¢µç¶þ¤À¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤é¡¢ÍçÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎÃæ¤ÎÌÓ¤òÄæ¤ê¡¢µÞ½ê¤Ë¤À¤±ÊñÂÓ¤ò´¬¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Á´¿È¤òÅ¥¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ËÅÚ¿§¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¿È¡×°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ç¤Ç¤âÍÙ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÍÙ¤ê¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤òËÍ¼«¿È¤¬´¶¤¸¼è¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»î¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥í¡¼¥Þ¤Î¥¢¥Ã¥Ô¥¢³¹Æ»¤Ë¤Æ¡Ê1979Ç¯¡¢»£±Æ¡§ÅÄ¸¶·Ë°ì¡Ë
¤½¤ì¤Ç²¿²ó¤â·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¨¤¨¡Ê¾Ð¡Ë¡£Íç¤ÇÏ©¾å¤Ë¥´¥í¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥Ý¡¼¥º¤«¤é²¿¤«ÁÊ¤¨¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÍÙ¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤¹¤°·Ù»¡¤¬Íè¤Æ¡¢¥·¡¼¥È¤Ç¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¥Ý¡¼¥ó¤ÈÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤ÈÆÈË¼¤Ë¤¤¤ë¡£
¤¢¤Îº¢¤ÏÏ©¾å¥¹¥È¥ê¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤ó¤«¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¤Ï¤½¤ìÍÑ¤Î¥·¡¼¥È¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÑ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Ä¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¸ûÎ±¤Ï´Ý»°Æü¡£½é¤á¤ÆÊá¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¿·Ê¹¤Ë¤¹¤°½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï·ë¹½¤¢¤Á¤³¤Á¤ÎÂç³Ø¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡Ö¼áÊü¤»¤è¡ª¡×¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢Ìîºä¾¼Ç¡¤µ¤ó¤Î¡Ø»Í¾öÈ¾²¨¤Î²¼Ä¥¡ÙàÐêøºÛÈ½Ãæ¤Ç¡¢¸¡»¡¤âÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¡¢½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆø¤ä¤«¤Ë¡Ö¤ä¤¡¤Í¤§¡¢²È¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤«¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¤Î¤è¤Í¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÛÃÏ¤Î·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Åö»þ¡¢Àè±Ô¤ÇÃøÌ¾¤Ê¡ØËèÆü¿·Ê¹¡Ù¤Îµ¼Ô¤¬¡¢ÅÚÊýÃ§¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¡¢ËÍ¤ÎÂáÊá¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÅÄÃæÞ£¤Ï¤³¤Î½½Ç¯´Ö¤Ë¸½¤ì¤¿Á°±ÒÉñÍÙ²È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¿¿Ùõ¤ÊÍÙ¤ê¼ê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤òµ»ö¤ÇÆÉ¤ó¤À¡£¤Þ¤ÀÈà¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂè1¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï78Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥ê¤ÇºÇ½é¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÊ¸²½¤ò°·¤Ã¤¿Âç¤¤Ê·Ý½Ñº×¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÉðËþÅ°¤µ¤ó¤È°ëºê¿·¤µ¤ó¤¬Ã´¤¤¡¢²ñ¾ì¤Ï¥ë¡¼¥ô¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÍç¤ÎÍÙ¤ê¡×¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï1½µ´Ö¤ÎÍ½Äê¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¶É¡¢3½µ´ÖËèÆü¡¢Â¿¤¤»þ¤Ç5¸ø±é¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·Ý½Ñ²È¤äÅ¯³Ø¼Ô¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¸þ¤³¤¦¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ë¾Î»¿¤òÁ÷¤ë¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½Ì´Ãæ¤Ç´Ñ¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¡¢ËÍ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÙ¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ã¤¤¡×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÍÙ¤ê¤Ï¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£Â¿Ê¬¤½¤ì¤Ï¡¢ÍÙ¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º¹°Û¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¥Ñ¥ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¤³¤ì¤¬Âè1¤ÎÅ¾µ¡¤Ç¤¹¡£
