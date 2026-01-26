Åí¡Ê40¡Ë¡¢·úÃÛÃæ¤Î¿·µï¤ËÉÔËþ¡ÖËèÆü¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡¡¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÅí¡Ê40¡Ë¤¬¡¢·úÃÛÃæ¤Î¿·µï¤ÇÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·úÃÛÃæ¤ÎÅí¤Î¿·µï¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡Åí¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿·µï¤Î¤¿¤áÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¡£2026Ç¯1·î23Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛÅÓÃæ¤Î¿·µï¤Ë½é¤á¤ÆÆþ¤ê¡¢¿á¤È´¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¡¢¤¦¤ó¤Æ¤¤ÉÕ¤¤ÎÍ·¤ÓÉô²°¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·úÃÛÃæ¤Î¿·µï¤ËÉÔËþ
¡¡25Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¿·µï¤ÎÃæ¤Ç¡È¸å²ù¡É¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËèÆü¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¶á¡¹ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¡Ä¿§¡£ËèÆüËèÆü¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¿§¤Ç·èÄê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸å²ù¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¡Ä¿§¤¬¡ÄÇö¤¹¤®¤Æ¡Ä¼Â¤ÏÅý°ì´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÌÚºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ü¡¼¥É¡¢ÀöÌÌÂæ¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ä¤«¤¦¤Î¤Ë¡Ä¤½¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦ÌÚºà¤Î¿§¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÉáÄÌ¤Î¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Î¿§¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö°¤¢¤¬¤¤Ç3Æü¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó²ñ¼Ò¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÁÇºà¤âÁ´ÉôÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè½µ¤È¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤Çº£¤«¤éÊÑ¹¹¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸å²ù¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ²Ä°¦¤¤¤È»×¤¦¡ª½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿Ê·°Ïµ¤¤«¤ï¤ë¤·¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é°¦Ãå¤¬¤ï¤¯¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡×¡ÖÂç¹ëÅ¡¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë