¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤¬ÅÁ¤¨¤ë´ËÏÂ¥±¥¢¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¡Ö´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅïÆþ±¡¤Ï¶¹¤Ìç¡£¤¿¤À¤·¡¢Æþ±¡¤·¤Ê¤¤¤È¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡×
À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÄ¹¼÷¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤è¤êÎÉ¤¯À¸¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ºÇ´ü¤Þ¤Ç¡¢¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ï·¤¤Êý¡¦»à¤ËÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ÎÎ×¾²¤Ç15Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¯´Ç¸î»Õ¤Î¹âÅç°¡º»Èþ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤Î¹âÅç¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢Ï·¤¤¤È»à¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È½ªËö´ü¤Î¸½¼Â¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ø¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤è¤¦ ¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤¬ÅÁ¤¨¤ëÏ·¤¤¤È»à¤Î¥×¥í¥»¥¹¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¸½Ìò´Ç¸î»Õ¡¦¹âÅç°¡º»Èþ¤µ¤ó¤Î¡Ø¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤è¤¦ ¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤¬ÅÁ¤¨¤ëÏ·¤¤¤È»à¤Î¥×¥í¥»¥¹¡Ù
´ËÏÂ¥±¥¢¤È¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¡£¤½¤Î¼ÂÂÖ¤â
WHO¤ÎÄêµÁ¤Ç¤Ï¡¢´ËÏÂ¥±¥¢¤È¤Ï¡¢À¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹ÉÂ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎQOL¤ò¡¢ÄË¤ß¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¿ÈÂÎÅª¡¦¿´Íý¼Ò²ñÅª¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÌäÂê¤òÁá´ü¤Ë¸«½Ð¤·Åª³Î¤ËÉ¾²Á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ìÄË¤òÍ½ËÉ¤·ÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤ä»Ü½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ê¤Î¤Ç¥±¥¢´ó¤ê¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤ÈáÖÄË´ËÏÂ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°åÎÅÍÑËãÌô¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼Â¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¿çÌ²¾ã³²¤äÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤Î¥±¥¢¡¢¤¢¤È¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ë¥±¥¢¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÎã¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ÊÁ°¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Î°ìÈÖÂç»ö¤Ê³èÆ°¤Ï¤ªµ§¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªµ§¤ê¤òËèÆü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´Ä¶¤ä»þ´Ö¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµ§¤êÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£±Æ¤Ï¤¢¤È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸¡ºº¼¼¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿¥±¥¢¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´ËÏÂ¥±¥¢¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢áÖÄË´ÉÍý¡¢¿ÈÂÎÌÌ¤ÈÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤Î¶ìÄË¤Î¥±¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¿ïÈ¼¾É¾õ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÈáÃ²¤ÈÁÓ¼º¤Î¥±¥¢¤â¤³¤³¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÄË¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¡¢¤Ä¤é¤µ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Î°åÎÅµ»½Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤Ç¤¡¢²º¤ä¤«¤ËºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìô¤ò»È¤¤¤¹¤®¤¿¤³¤È¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÁá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾õ¶·¤äÉÂÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¬¤ó´µ¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
´ËÏÂ¥±¥¢¤Ï¡¢Æþ±¡¤·¤Ê¤¤¤È¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³°Íè¤Ç¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢³°Íè¤¬¥á¥¤¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÉÂ¾²¿ô¤ÏÌó150Ëü¾²¡¢¤¦¤Á´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤ÎÉÂ¾²¿ô¤ÏÌó1Ëü¾²¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄÌ¤ê¡¢´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¶¹¤Ìç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢°À¼ðáç¤Þ¤¿¤Ï¸åÅ·ÀÌÈ±ÖÉÔÁ´¾É¸õ·²¡ÊAIDS¡Ë¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£HIV´¶À÷¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£AIDS¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢É¬¿Ü¾ò·ï¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ëö´ü¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤òËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
ÀÎ¤Ï¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤º²ÈÂ²¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤¬¤ó¤ÏÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ðÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÀäË¾¤·¤Æ¼«»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Ï¡¢ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç§ÃÎ¾É¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î´û±ýÎò¤Ê¤É¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢Ì¤¹ðÃÎ¤Î¤Þ¤Þ´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤µ¤ì¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Í¾À¸¤ò¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤¹¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§stock.adobe.com¡Ë
¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢·Ð±Ä¾å¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤Î¤Ç°åÎÅ¤ÇÍø±×¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤â¹ç¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜ¤ÏÁá´üÂà±¡¡£ÉÂ±¡¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÁá´üÂà±¡¤µ¤»¤ë¤Û¤ÉÍø±×¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æþ±¡´ü´Ö¤¬ÂçÂÎ£±¥ö·î¤Û¤É¤Î´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì°Ê¾å´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÆþ±¡¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Íø±×¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤ò½ª¤Î½»½è¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤Ï¿²¼ª¤Ë¿å¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤ÇáÖÄË¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¥±¥¢¡¢²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ä»ØÆ³¤Ê¤É¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í½¸å¤¬£³¥ö·î°Ê¾å¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Æþ±¡ÂÇ¿Ç¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤òÆþ±¡¤µ¤»¤Æ¤â¡¢Íø±×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ò¤É¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Î°åÎÅ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤â·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾å¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ±¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¿¤¯¤¬°ìÈÌÉÂÅï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÉÂÅï¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤âÀìÌçÎÎ°è¤ÎÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹âÎð¼Ò²ñ¤ÇÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ï¤¤¤Ä¤âËþ¾²¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¥Ù¥Ã¥É¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉÂÅï¤ËÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾Ã²½´ï¤ÎÉÂµ¤¤À¤±¤É¡¢¥Ù¥Ã¥É¤¬¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ªÉ¡²Ê¤ÎÉÂÅï¤ËÆþ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤Ë¤Ï´ËÏÂ¥±¥¢¤äáÖÄË¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÉÂÅï¤Ë¤Ï¸¶Â§¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¤ó¤Ê¤Î¤ËÆþ±¡¤·¤¿Àè¤ÎÉÂÅï¤Ë¤¬¤ó¤Î¥×¥í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ï¥¶¥é¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¤³¤Î¹ñ¤¬»à¤Î¼Á¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Æ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤è¤¦ ¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤¬ÅÁ¤¨¤ëÏ·¤¤¤È»à¤Î¥×¥í¥»¥¹¡Ù¡Ê¹âÅç°¡º»Èþ¡§Ãø¡¿KADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£