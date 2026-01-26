¾®»³ÌÀ»Ò90ºÐ¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤Î·ÐºÑÇËÃ¾¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¤¦¤Ä¤Ë¡£¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤òÁ´¤ÆÂ©»ÒÉ×ÉØ¤ËÇ¤¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢4Ç¯´Ö¤ÇÊë¤é¤·¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡×
É×¤Î²ð¸î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¡¢¼«¿È¤ÎÉÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿½÷Í¥¤Î¾®»³ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤Ë¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¤¬¹â¤¸¤Æ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾®»³¤µ¤ó¤¬¡¢²È·×¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡½¡½¡£90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤ÎÊë¤é¤·¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡§¼ÄÆ£¤æ¤ê¡¡»£±Æ¡§µÜºê¹×»Ê¡Ë
¾®»³ÌÀ»Ò¤¬¤ä¤á¤¿¡Ö£·¤Ä¤Î¤³¤È¡×¤È¤Ï¡Ä
61ºÐ¤Ç¼º¤Ã¤¿¿´¤Î·ò¹¯¤ÈÀ¸¤¤¬¤¤
2Ç¯Á°¤Î¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë·ÐºÑÅª¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤È¤¤¤ï¤ì¤ëº£¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
º£Ç¯90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ÏÇÈßÑ¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÂç¤¤Ê´íµ¡¤Ï¡¢61ºÐ¤Î¤È¤¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿É×¤ÎÂçÅç½í¤¬Ç¾½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢17Ç¯¤ËµÚ¤ÖÄ¹¤¤²ð¸îÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Ë¤â¤«¤â°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ²ð¸î¤¦¤Ä¤Ë¡£²¿ÅÙ¤«Æþ±¡¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë4Ç¯¤Û¤É¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅç¤¬ÅÝ¤ì¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤Þ¤À²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤»þÂå¡£¼Ö°Ø»Ò¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÂå¤«¤é¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ë»ÙÊ§¤¦ÈñÍÑ¤Þ¤Ç¡¢Á´³Û¼«Èñ¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¾¯¤ÎÃß¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½÷Í¥¤Î»Å»ö¤Ï¤Û¤ÜµÙ¶È¾õÂÖ¤Ç¼ýÆþ¤âÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡½¡½¡£»ä¤Ï¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤Ê¡¢¡Ö·ÐºÑ¡×¡Ö·ò¹¯¡×¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤¬²óÉü¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´¶á½ê¤Å¤¤¢¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡£¤½¤Î¤¦¤Á²ð¸î¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤Ë´Ø¤·¤Æ¹Ö±é¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¼ýÆþ¸»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅç¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï13Ç¯¡¢»ä¤¬78ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£²ð¸î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷Í¥»þÂå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿Í¤È¤Î¤´±ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤´¶á½êÍ§¤À¤Á¤â´Þ¤á¡Ö¿Í¡Ê¤Ò¤È¡Ëºâ»º¡×¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤Î»à¸å¤â¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¸¶È¯»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿Ê¡Åç¸©ÁÐÍÕ·´¤ÎÊý¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë°ú¤Â³¤»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤éÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦
Âè2¤Î´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶âÁ¬Åª¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤»¤º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¹Ö±é¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤È¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ýÆþ¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÄÌÄ¢¤òÍÂ¤±¤Æ·ÐÍý¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¡¢¡ÖÍÂ¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢½é¤á¤Æ¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¡£¤¦¤«¤Ä¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤·¤¿¡£
¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸ÇÄêÈñ¤ÏÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÀáÌó¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢²È¤¬¸Å¤¤¤Î¤Ç½¤Á¶Èñ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢ÄíÌÚ¤Î¿å¤ä¤ê¤Ç¿åÆ»Âå¤â¤«¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤½¤¦»×¤¦¤ÈÌë¤âÌ²¤ì¤º¡¢¿©»ö¤â¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Æ¤Î¤Û¤¦¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ë²È·×¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤âÊ¹¤¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤¿¤·¤«È¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢Æó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤Õ¤È¡¢¡Ö»ä¡¢¤â¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤é¡¢»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Ä¤Î¾É¾õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£°ÊÁ°¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤â¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Ä¹ÃË¤ÎÉð¡Ê¤¿¤±¤·¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÃÎ»Ò¤µ¤ó¡¢¼¡ÃË¤Î¿·¡Ê¤¢¤é¤¿¡Ë¤ÈºÊ¤Î¿¿ÍµÈþ¤µ¤ó¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤¿¤Á¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤ä¤µ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤òÊñ¤ß±£¤µ¤ºÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ»Ù½Ð¤òÂçÉý¤Ë¥«¥Ã¥È
¼¡ÃË¤Î²ñ¼Ò¤Î·ÐÍý¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿ÍµÈþ¤µ¤ó¤¬¤Þ¤º¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤¬¹â³Û¤ÊÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë5¤Ä¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³Ý¤±¶â¤¬·î¤Ë10Ëü¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿ÍµÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤´¼«¿È¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷»Å»ö¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤é¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²òÌó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢2¤Ä»Ä¤·¤Æ¤Û¤«¤Ï²òÌó¡£Ä¹¤¤´Ö³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤ª¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿ÂçÅç¤Ë¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê¤¬¤óÊÝ¸±¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅ¬ÍÑ³°¡£ÆâÍÆ¤ò¤â¤Ã¤È¶ãÌ£¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤È¸å²ù¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤È¤¤¤¨¤ÐÆþ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
7Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤â¡¢¡Ö2Ëç¤Ë¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òÄÌÈñ¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ëJR¤Î¡ÖÂç¿Í¤ÎµÙÆü¶æ³ÚÉô¥¸¥Ñ¥ó¥°¥«¡¼¥É¡×¤È¡¢¤â¤¦1Ëç¤À¤±»Ä¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ²òÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÄ¢¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë½»¤àÃÎ»Ò¤µ¤ó¤ËÍÂ¤±¡¢Ëè·î·è¤Þ¤Ã¤¿³Û¤Î¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤À©¡×¤òÆ³Æþ¡£ÆüÍËÆü¤ËÂ©»Ò¤Î²È¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¬¤Æ¤é¡¢¤½¤Î½µ¤Ë»È¤Ã¤¿Ê¬¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤òÃÎ»Ò¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤äÀöºÞ¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤Ï¡¢»ä¤Î¤ª¶â¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¡£¤¿¤Þ¤Ë¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ë¿½¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤Ê¤ó¤À¤«¤é±óÎ¸¤Ê¤¯¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤òÇ¤¤»¤Æ1Ç¯¸å¡¢¼ý»ÙÉ½¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë»Ù½Ð¤¬¸º¤ë¤ó¤À¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¼ýÆþ¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ»Ò¤É¤â¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤¬¡¢¿ô»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤«¤â¡×¤È¡¢¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤òÂç¤¤¯¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ä¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÃæ¸µ¡¦¤ªºÐÊë¤ÈÇ¯²ì¾õ¡£¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÇ¯¤Ë50Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤Î³Û¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯²ì¾õ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Ê¤¿¤«¤«¤éÂ£¤êÊª¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç°ìÉ®²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Ï¤¬¤¤Ç¤ªÎé¾õ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÅç¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÊÑ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ä²ÈÂ²¤È³°¿©¤¹¤ëºÝ¡¢°ÊÁ°¤Ï»ä¤¬Ê§¤¦¤Î¤¬½¬¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Âå¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³ä¤ê´ª¡×¤ËÊý¿ËÅ¾´¹¡£
¤¿¤À¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬³ä¤ê´ª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¡¢ÉÂµ¤¤Ç¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤È¡¢É×¤òË´¤¯¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤ªÆó¿Í¤Ç¶á¤¯¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¸å¡Ö³ä¤ê´ª¤Ç¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Æ£Âô¤Þ¤Ç¤´ÂÏ«¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï»ä¤Î¤´ÃÚÁö¤è¡×¡£¤ª¶â¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¤ä¤á¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤È¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Éþ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢4Ëü¡Á5Ëü±ß¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥«¡¼¥É¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ªÍÎÉþ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¹©É×¤¹¤ì¤ÐÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤â¤Î¤Í¡£
¤ª¼è¤ê´ó¤»¤â¡¢°ÊÁ°¤Ï¤É¤³¤½¤³¤Î¥«¥Ë¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤¢¤½¤³¤Î²ÌÊª¤¬É¾È½¤À¡¢¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¹â¤¯¤Æ¤â¤Ä¤¤ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¤¤¤¤¥¤¥¯¥é¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¤ªÅ¹¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤â¤¦¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ï¤ä¤á¤¿¤Î¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤ªÊÖ»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼ä¤·¤¤¤È¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ëè½µÂ©»Ò²ÈÂ²¤È¿©Âî¤ò°Ï¤à¤Ê¤É¡¢°ã¤¦³Ú¤·¤ß¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ÈÌäÂê¤Ï²È¤Í¡£ÃÛ50Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á½ý¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¤¬²õ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤½ÐÈñ¤À¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡ä