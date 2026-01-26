¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù·Ù»ëÄ£Æâ¤ÇÎ¢¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤ï¤ì¤ëÁáÀ¥¡£¡ãÁÜººÆó²Ý¤Î·º»ö¡ä¤È¤·¤ÆÁáÀ¥¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë¤Î¤Ï¡Ä
½é²ó¤«¤éÂ©¤â¤Ä¤«¤»¤ÌÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ì¹á¡Ê¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ë¤È½¤Íå¾ì¤Ë¡Ä¡©
TBS¤Ï2·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç¡¢µ·Æ²¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜººÆó²Ý¤Î·º»öÌò¤È¤·¤Æ¡¢¸µÊõÄÍ·îÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Î°¦´õ¤ì¤¤¤«¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤Î´é¤ËÊÑ¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¡Ê¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ë¤¹¤ëÊª¸ì¡£
±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¡¢ÆüÍË·à¾ì»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
ÁáÀ¥¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ä
°¦´õ¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤ËÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¡£°Ê¹ß¤ÏÉñÂæ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£TBS¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ÏËÜºî¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç°¦´õ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜººÆó²Ý¤Î·ÙÉô¡¦ÅÚÊýÍªÎ¤¡Ê¤Ò¤¸¤«¤¿¡¦¤æ¤¦¤ê¡Ë¡£
¥´¡¼¥·¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢¤Î´é¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢¥´¡¼¥·¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ëÅß¶¶¤Èµ·Æ²¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢´Æ»¡´±¤Î¿¿ËÌ¡Ê°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ë¤Ë¤â¼ê¤òÂß¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö·Ù»¡Æâ¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡×¤¬µ·Æ²¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿ÁáÀ¥¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ÎÍªÎ¤¤ÎÂ¸ºß¤¬ÁáÀ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦´õ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
ÅÚÊýÍªÎ¤Ìò¤Î°¦´õ¤ì¤¤¤«¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢¼¡¤ÎÂæËÜ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÙ¹¤ì¤ä¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¿¿¼Â¤Ë¡¢¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÄù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö°¦¡×¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÊý¤Ï¤È¤Æ¤âµ¿¤¤¿¼¤¯¡¢¶¯¤¤ÀµµÁ´¶¤ò´Ó¤¯¿ÍÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÀ¤Ã¤¿³ÍÊª¤Ï·è¤·¤ÆÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡¢±Ô¤¤ÌÜ¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤«¡Ä¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Âè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
ÁáÀ¥¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿µ·Æ²¤ÎºÊ¡¦ËãÍ§¡Ê¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ë¤È°ì¹á¡Ê¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ë¤¬È¹ç¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ä¥¤ê¤Ä¤á¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢°ì¹á¤Î»Ø¼¨¤ÇËãÍ§¤ò³°¤ØÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿ÁáÀ¥¤Ï¡¢ËãÍ§¤¬º£¤Ê¤ªµ·Æ²¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤òÁÛ¤¤¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡£
Æ°ÍÉ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ·Ù»ëÄ£¤ËÌá¤Ã¤¿ÁáÀ¥¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¸½¤ì¤¿ËãÍ§¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°Û¾ï¤È¤â¸À¤¨¤ë¹ÔÆ°¤Ë¸ÍÏÇ¤¦ÁáÀ¥¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿ËÌ¤ÈÁÜººÆó²Ý¤ÎÅÚÊý¡£
Æó¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢µ·Æ²¤ÈÅß¶¶¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡Ë¤Î´Ø·¸¤òÇÄ°®¤·¡¢Åß¶¶¤Î¡ÖÎ¢¤Î´é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
·Ù»¡ÆâÉô¤Ç¤â¡¢µ·Æ²¤Ø¤ÈÁÜºº¤Î¼ê¤¬³Î¼Â¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÁáÀ¥¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¾Ç¤ê¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾Ã¤¨¤¿10²¯±ß¤ò¤á¤°¤ê¡¢³¤¹¾ÅÄ¡Ê¼ò¸þË§¡Ë¤¬ÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»»Ï¤á¤ë¡£»õ»ß¤á¤ÎÍø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿³¤¹¾ÅÄ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡Ä¡Ä
¤½¤·¤ÆÁáÀ¥¤Ï¡¢µ·Æ²¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç°ìÂæ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£
Ãæ¿È¤ò³«¤¤¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢²Æ³¤»¦³²»ö·ï¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ë¿¿¼Â¡×¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä