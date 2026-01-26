¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡Ö±Ç²è³¦¤òµß¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤Ë¸À¤ï¤·¤á¤¿¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡£¤·¤«¤·¼ç±é¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ÏºîÉÊ¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë·çÀÊ¤·¡Ä¤½¤Î»ö¼Â¤ò¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«¡©
2025Ç¯11·î¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬½é¤á¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ì¾ÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥á¥é¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö40Ç¯¤Î´Ö¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÄ©Àï¤·¹îÉþ¤·Â³¤±¤ëÈà¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥á¥é¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¿¿¿ñ 40Ç¯´Ö¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¥á¥é¥Ë¡¼¡Ø¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¿¿¿ñ 40Ç¯´Ö¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡Ù
¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼
¥¯¥ë¡¼¥º¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿£±£¹£¸£¹Ç¯¤È¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤¬ºîÉÊ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿£²£°£²£²Ç¯¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¶¨²ñ°÷¤ÎÆâÌõ¤¬¡¢£¶£°£°£°¿Í¤ÇÇò¿ÍÃËÀ¤¬£¹³ä¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤é¡¢£¹£°£°£°¿Í¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¿Í¼ï¡¢ÀÊÌ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥ª¥¹¥«¡¼¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ëºîÉÊ¤â¸Ä¿Í¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Â¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
£²£°£°£¸Ç¯¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Ä¤ÄºîÉÊ¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤òÆ¨¤·¤¿¡Ø¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Âç½°±Ç²è¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢ºîÉÊ¾Þ¸õÊä¤Î¿ô¤¬10ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ù¤¬¡¢¥¢¥á¥³¥ß¸¶ºî¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆºîÉÊ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤¿»þ´ü¤ËÀ¤³¦¶½¼ý15²¯¥É¥ë¶á¤¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö±Ç²è³¦¤òµß¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤Ë¸À¤ï¤·¤á¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢¶½¹Ô¥Ò¥Ã¥È¡á°ìÈÌ´ÑµÒ¤«¤é¤Î»Ù»ý¡¢¤¬¤¤¤«¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¼«¿È¤Î±Ç²è¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤È¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ã±¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó±Ç²è¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Ù¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡ÙÅù¡¢Ä¶¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥«¥¤¥Þ¡¼¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÁÛÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥«¥¤¥Þ¡¼ºîÉÊ½é¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤ÎºîÉÊ¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç²÷µó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±Ç²è¶È³¦¤òµß¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÉû»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¹¥«¡¼¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
±ÉÍÀ¤¢¤ëºîÉÊ¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¤¬¼ø¾Þ¼°¤Ë·çÀÊ¤·¤¿»ö¼Â¤ò¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«¡£
ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê¤ÎÂÇ·â¤«¤é²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Îä¶ø¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¥ª¥¹¥«¡¼¤«¤é±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤â¤È¤â¤È¥ª¥¹¥«¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼õ¾Þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤Ê¤¤¼ø¾Þ¼°¤Ë½Ð¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¹¹¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¯¥ë¡¼¥ºÃ¥´ÔºîÀï¡×
2025Ç¯¡¢¶¨²ñ¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÃ¥´ÔºîÀï¤È¤â»×¤¨¤ë£²¤Ä¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÏÂè£±£°£°²ó¤è¤ê¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡£º£¸å¤â¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Èà¼«¿È¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀ¾Þ¼øÍ¿¡£Ì¾ÍÀ¾Þ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¹×¸¥¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ìÅÙ¤â¼õ¾Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¾Þ¤À¤¬¡¢¼õ¾Þ¸å¤Ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥Æ¥£¥Ö¥ª¥¹¥«¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼¡¢¥¨¥ó¥Ë¥ª¡¦¥â¥ê¥³¡¼¥Í¤Ê¤É¤ÏÈæ³ÓÅªµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼«¿È¤¬¼õ¾Þ¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤â¡¢Ì¾ÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÍâÇ¯¤Ë¡Ø¥Ï¥¹¥é¡¼£²¡Ù¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¸½Ìò°úÂà¤Ê¤É¤ß¤¸¤ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¡¢º£¸å¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥Æ¥£¥Ö¥ª¥¹¥«¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ì¾ÍÀ¾Þ¤Ï·è¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ª¤ï¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¾°¹¹´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¤³¤È¤Ë¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥ã¥ê¥È¥¥´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤Ç¡¢¸ø³«¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤Î½©¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ë¥ã¥ê¥È¥¥¤Ï¥ª¥¹¥«¡¼¾ïÏ¢¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯³Í¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ó¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¡£Âº·É¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥Þ¥óÆ±ÍÍ¡¢Ì¾ÍÀ¾Þ¼õ¾ÞÍâÇ¯¤Ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±ÁÇÅ¨¤Ê»ö¤À¤í¤¦¡£
¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¼ø¾Þ¼°¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«
£²£°£²£µÇ¯11·î16Æü¡¢63ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï½é¤á¤Æ¥ª¥¹¥«¡¼Áü¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
Ì¾ÍÀ¾Þ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Èà¤Ï¡Ö±Ç²èÀ½ºî¤Ï»ä¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×(making films is not what I do, it is who I am)¤È¡¢±Ç²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ë¾ðÇ®¤È°¦¤ò12Ê¬¤«¤±¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤ÎÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤È´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÁ´¤Æ¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Èà¤ÈÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿ÍÁ´¤Æ¤Ë¤½¤Î¾ì¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¿Í¡¹¤ò»¾¤¨¤¿¡£
°ÎÂç¤Ê¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÙ¤¹¤®¤ë¼õ¾Þ¤Ë¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¼ø¾Þ¼°¤Ç¼øÍ¿¤¹¤Ù¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Û¡¼¥¯¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Î20Ç¯¤Ç¤¢¤È4¤Ä¤¯¤é¤¤¼õ¾Þ¤¹¤ë¤µ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¼ø¾Þ¼°¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¿¿¿ñ 40Ç¯´Ö¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£