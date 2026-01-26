¡ÖÇ¯5000±ßÊ¬¤ÎÍ¥ÂÔ·ô¡£ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤â¤¤¤¤¡×53ºÐÃËÀ¤¬¤ªÆÀ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ
¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤Î1500¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¿·NISA¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý¤¨¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê50ºÐ¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¡Ê15ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§·²ÇÏ¸©
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¸øÌ³°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í750Ëü±ß¡¢ºÊ650Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§3500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§120Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦ÆüËÜ³ô¡§90Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§30Ëü±ß
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤ÇºÇ¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡ã3048¡ä¤À¤½¤¦¡£
Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÇ¯¤Ë5000±ßÊ¬¤ÎÍ¥ÂÔ·ô¡Ê100³ô¤ÎÊÝÍ¤Ç3000±ß¡¢Ä¹´üÊÝÍ¤Ç¤µ¤é¤Ë2000±ß¡Ë¡×¡£¡Ö²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡×¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÌó7Ç¯¡×ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥ÂÔ·ô¤Î¼ç¤Ê»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¡Ö¤è¤¯²È¤ÎÊ£¹çµ¡¤Ç°õºþ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¥¤¥ó¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÄ¹´üÊÝÍ¤Ë¤è¤êÍ¥ÂÔ·ô¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤â¤¤¤¤¡×ÅÀ¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¸¥Þ¡ã7513¡ä¤â¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼þ´ü¤Ç²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ë»È¤¨¤ëÍ¥ÂÔ·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×ÅÀ¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã9831¡ä¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
