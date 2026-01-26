¿´¶Ú¹¼ºÉ¤È¤¬¤ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÍÜÏ·ÌÒ»Ê¡Ö¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤ò1¤È¤·¤¿¤é0¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ç89ºÐ¤Ë¤Ê¤ëËÍ¤Ï0.1¤¯¤é¤¤À¸¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È0.9»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
²òË¶³Ø¼Ô¤ÎÍÜÏ·ÌÒ»ÊÀèÀ¸¤Ï2020Ç¯¤Ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¾®ºÙË¦ÇÙ¤¬¤ó¤òØí¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹³¤¬¤óºÞ¤ÈÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê°ìÅÙ¤Ï²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤ÏºÆÈ¯¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸½ºß¤â¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÍÜÏ·ÀèÀ¸¤È¡¢¤½¤Î¶µ¤¨»Ò¤ÇÅìÂçÉÂ±¡Êü¼ÍÀþ²Ê°å»Õ¤ÎÃæÀî·Ã°ìÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¶¦Ãø¡ØÉÂµ¤¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¦·Ý¤¬¤¤¤ë¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ÍÜÏ·ÀèÀ¸¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û88ºÐ¤ÎÃÎÀ¤¬Äó¸À¤¹¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥×¥ì°ä¸À¡×¡ªÍÜÏ·ÌÒ»Ê¡¢ÃæÀî·Ã°ì¡ØÉÂµ¤¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¦·Ý¤¬¤¤¤ë¡Ù
»à¤ÏÄêµÁ¤Ç¤¤Ê¤¤
»à¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡¤³¤ì¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é»à¤ÏÄêµÁ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Í¤¬»à¤Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸í²ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢»à¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅª¤Ê»ö¼Â¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÄêµÁ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÙË¦¤¬»à¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»à¤òÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÄêµÁ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ò»à¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÇ¾»à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆÇ¾»à¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬¤â¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÇ¾»à¤ÏÄêµÁ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤
¤Ç¤Ï»à¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤È½Ð²ñ¤¦Á°¤Î¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥½¡¼¤ÏÌµ¿ÍÅç¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈà¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµ´Ø·¸¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥½¡¼¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤ÎÀ¸¤ä»à¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥¤¥Ì¤¬°ìÉ¤¤¤¤¿¤é°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ì¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥¨¥µ¤ÏÃ¯¤¬¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¡¢»à¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢»à¤ÏÊªÍýÅª¤Ê¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»à¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ê³µÇ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬À¤´Ö¤Î¾ï¼±¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¤È¤¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í»à¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï°äÂ²¤ËÇ¤¤»¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ï¤äËÜ¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯Ìµ´Ø·¸¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»à¤Ï£±¤«£°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢º£¤ÎËÍ¤Ï£°.£±
¸½Âå¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª»ö¤ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î£²¿ÊË¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢£±¤È£°¡Ê¥¼¥í¡Ë¤Ç¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¤È»à¤â£²¿ÊË¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£±¤Ç¡¢»à¤Ì¤Î¤¬£°¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤ò£±¤È¤·¤¿¤é¡¢£°¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ïº£Ç¯¤Ç89ºÐ¡Ê26Ç¯11·î11Æü¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¤Ï£°.£±¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¤ÎËÍ¤Ï£°.£±¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¸¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È£°.£¹¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¤«¤é£°¤Î´Ö¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬À¸¤¤Æ¡¢È¾Ê¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÈ¾Ê¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢»à¤âÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î°ìÉô¤À¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»à¤Ì¤Ê¤é¤¬¤ó¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÀî·Ã°ì¤µ¤ó¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤ó¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤ÎÇÙ¤¬¤ó¤ÎºÆÈ¯¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢»à¤¬¶ñÂÎÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬¤¬¤ó¤Ç»à¤Ì¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¤ó¤Ç»à¤ÌÁ°¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤ÆÇÙ±ê¤Ç»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤ÆÆÍÁ³»à¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´ØÅì¤ÇµðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ÎÀ¤¹Ô¤¤ÎÍ½¹Ô±é½¬¤¬¤Ç¤¤¿
¤½¤â¤½¤âËÍ¤Ï¡¢£¶Ç¯Á°¤Ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿¤·¤í¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤Ø¤Î¤ª·Þ¤¨¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¼ê½Ñ¤Ç£É£Ã£Õ¡Ê½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸¡ºº¼¼¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³ùÁÒ¤ËÏ»ÃÏÂ¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¸ÞÃÏÂ¢¤À¤Ê¡×¤È¤«¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤«¤é¸ÞÂÎ¤Î¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¤¬¡¢Ã¼¤«¤é°ìÂÎ¤º¤Ä½çÈÖ¤ËÈ´¤±½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ª·Þ¤¨¤¬Íè¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âà±¡¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ªË·¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ÃÏÂ¢Êî»§¤Ï¤¢¤ÎÀ¤¤Ø¤ÎÆ»°ÆÆâ¤ò¤¹¤ëÊ©¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª·Þ¤¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤Þ¤Þ¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ëã¿ìÌô¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¾¯¡¹¤»¤óÌÑ¡Ê°Õ¼±¾ã³²¡Ë¾õÂÖ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤Ï¤¢¤ÎÀ¤¹Ô¤¤ÎÍ½¹Ô±é½¬¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÉÂµ¤¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¦·Ý¤¬¤¤¤ë¡Ù¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£