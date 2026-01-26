¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äÆüËÜ¤Ë´°ÇÔ¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¤¬¡ÖÌµÎÏ´¶¡×¤È¶ì¾Ð¡áÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Öµã¤¤½¤¦¡×¡ÖÀ¿¼Â¤À¤È»×¤¦¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU-23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿Ãæ¹ñÁª¼ê¤¬»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÌµÎÏ´¶¡×¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¤ÏÆüËÜ¤¬Á°¸åÈ¾¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì2ÅÀ¤òµó¤²¡¢4-0¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¹ñ¤ÎMFÍûÄÃÁ´¡Ê¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Á¥å¥¨¥ó¡Ë¤Ï²ñ¾ì¤Ë±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤º¡ÊÆüËÜ¤È¤Î¡Ëº¹¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÄÎÏÉÔÂ¤Î¼«Ê¬¤òº¨¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¡£¤¢¤ë¼ï¤ÎÌµÎÏ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢¡ÖÁ´ÎÏ¤Ï¿Ô¤¯¤·¤¿¤±¤É¡¢µ»½Ñ¤¬Áê¼ê¤ËÎô¤Ã¤Æ¤¤¤Æº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½øÈ×¤Ç2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤ËÀï½ÑÅª¤Ë¸À¤Ã¤ÆÁá¤¹¤®¤¿¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤ÎÀï½Ñ¥Á¡¼¥à¤Î·×»»¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¿È¤¬ÅÓÃæ¤Ç¸òÂå¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëµ»½Ñ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤Îº¹¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿¼ý³Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤é¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤È¤Îº¹¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£¸å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ëÊý¸þÀ¤ò¸«½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖËÍ¤é¤Î²¼¤ÎÀ¤Âå¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÃÏÆ»¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£Âç²ñ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ê½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¡Ë·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤Æ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ÚÌÀ¡£2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï±¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÍ×µá¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬±þ¤¨¤¿¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡ÊÍû¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£É¬»à¤Ç¾Ð´é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¿¼Â¤Ê»Ò¤òÈãÈ½¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ëº¹¤ÏÂç¤¤¤¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¡Øµ»½Ñ¤¬Áê¼ê¤ËÎô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¡×¡Ö¸½¼Â¤òÇ§¤á¡¢Ã¯¤Î¤»¤¤¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¡£À¿¼Â¤À¤È»×¤¦¡×¡Öº£¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹¥¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡£°ú¤Â³¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢Éé¤±¤¿¤Î¤ÏÀï½Ñ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÁª¼ê¤ÎÎÏ¤Îº¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÉáÃÊ¤ÎÃæ¹ñ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Î¥ê¥º¥à¤ÏÃÙ¤¤¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ÎµåºÝ¤È¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â®¤¯¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤Ï¤â¤¦100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤³¤Îº¹¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤È°ã¤¤¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤éÃæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¤Þ¤ÇÂçÀª¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë