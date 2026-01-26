ÅÄÃæÞ£¡Ö±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç½÷·Á¤Î¾®ÌîÀîËüµÆÌò¤Ë¡£ÆüËÜÉñÍÙ¤ò½¬¤¤¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÅÁÅý¤Î·Á¤¬¤¢¤ëÍÙ¤ê¤òÍÙ¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¯¡×
±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ç»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÌ¾Í¥¤¿¤Á¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î´ØÍÆ»Ò¤¬¿Ö¤¯¡£Âè49²ó¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄÃæÞ£¤µ¤ó¡£±Ç²è¡Ø¤¿¤½¤¬¤ìÀ¶Ê¼±Ò¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÁý¤¨¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤Ï½÷·Á¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¤ò½¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£¡Ê»£±Æ¡§²¬ËÜÎ´»Ë¡Ë
【写真】ローマのアッピア街道にて
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è±Ç²è¡Ø¤¿¤½¤¬¤ìÀ¶Ê¼±Ò¡Ù¡£Þ£¤µ¤ó¤ÏËÅÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÎ©¤Æ¤³¤â¤ë¤Ê¤«¡¢ÈÍÌ¿¤ò¼õ¤±¤¿À¶Ê¼±Ò¤Ë¾å°ÕÆ¤¤Á¤µ¤ì¤ëÍ¾¸ãÁ±±¦±ÒÌçÌò¡£¤³¤ÎÌ¾±é¤¬Âè2¤ÎÅ¾µ¡¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡½¡½¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£57ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤¢¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÇÅÚÊýÀèÀ¸¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢°ìÊý¤ÇËÍ¤Ï¡¢ÍÙ¤ë¤³¤È¤À¤±¤ËÌ´Ãæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏÄ¡Ê¤Ò¤º¡Ë¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡Ø¤¿¤½¤¬¤ìÀ¶Ê¼±Ò¡Ù¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ô¥©¡¼¥É¥ô¥£¥ê¥¢¥ó¤Î¥Þ¥ë¥»ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¿Æ¤·¤¯¤Æ¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤â¥Þ¥ë¥»¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Èà¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ÎÄÉÅé¤Î²ñ¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¡¢´ÆÆÄ¤â²ñ¾ì¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ËÍ¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»³Íü¤Î²È¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¸ýÀâ¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¼ç±é¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤Ç»³¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ìÈÕ°û¤ßÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
ÅÚÊýÃ§¤µ¤ó¤Ï¡Ø°Ç¤ÎÃæ¤ÎòµÌ¥ò³ò´¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢ËëËö¤ÎÅ·ºÍ³¨»Õ¡¦³¨¶â¤Î±Ç²è¤Ë¤´½Ð±é¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤È¼ÄÅÄÀµ¹À´ÆÆÄ¤Î¡ØÈÜÌï¸Æ¡Ù¤ä¡¢¾®Àî¿Â²ð´ÆÆÄ¤Î¡Ø1000Ç¯¹ï¤ß¤ÎÆü»þ·× ËÒÌîÂ¼Êª¸ì¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÚÊý¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤é¤·¤¿¤Î¤òËÍ¤Ï¶öÁ³¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»°Ô¢¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¤¿¤½¤¬¤ìÀ¶Ê¼±Ò¡Ù¤ÇËÍ¤¬¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤½¤Ð¤ËÍè¤Æ¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡¼¡×¤Ã¤ÆË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡¢ËÍ¤Ï°ìµ¤¤ËÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÏÃ¤ÏÁ°¸å¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤éÅÚÊý¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ½Ð±é¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÂÎ¡¢ËÍ¤¬ÍÙ¤ê¤òÁª¤ó¤À°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ç¡£³Ø¹»¤ÇÀèÀ¸¤Ë»Ø¤µ¤ì¤Æ¶µ²Ê½ñ¤òÆÉ¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¶ìÄË¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤·¤ã¤Ù¤ë»Å»ö¤Ë¤Ï°ìÀ¸´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Þ£¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿´é¤È»Ñ¤ÎÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬¡¢Âæ»ì¤è¤ê¤âÁ¯Îõ¤Ë¤¢¤Î¿ÍÊª¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹üÔä¤Î¹ü¤ò¥Ý¥ê¥Ý¥ê¿©¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢µ´µ¤Ç÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¼Â¤Ï¡¢¤¢¤ì¤ÏÁáÀÂ¤·¤¿ËÍ¤ÎÄï¤ÎËÜÊª¤Î¹ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë´¶³Ð¤Î½¨¤ì¤¿Äï¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£Èà¤ÏÎÁÍý¿Í¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç40Âå¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÄï¤¬¡ÖÆÒ¤µ¤ó¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢Äï¤Î¹ü¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤âÌ¿·ü¤±¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÏ»¤µ¤ó¡ÊÄ¹¾ÂÏ»ÃË¤µ¤ó¡Ë°Ê³°¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¶Ê¼±Ò¤È¤¤¤è¤¤¤èÎ©¤Á¹ç¤¦Á°¡¢¹ü¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¡¢¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¡¢½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤¤¤ä¡¢¶¡ÍÜ¤À¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£
ÅÁÅý¤ÎÍÙ¤ê¤ò½é¤á¤Æ³Ø¤ó¤Ç
¤½¤·¤ÆºÇ¶á½Ð±é¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢Âè3¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡½¡½¤¨¤¨¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¤³¤ó¤ÊÅ¾µ¡¤¬ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË¬¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
±Ç²è¤Ç¡ØºíÌ¼¡Ù¤òÍÙ¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿¶ÉÕ¤ÎÃ«¸ýÍµÏÂÀèÀ¸¤ËÆüËÜÉñÍÙ¤ò3¥õ·î¤¯¤é¤¤°ì¤«¤é½¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÙ¤ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â´ðËÜ¤«¤é°ã¤¦¤·¡¢¿ÈÂÎ¤Î¶ÚÆù¤Î»È¤¤Êý¡¢ÆÃ¤Ë½÷·Á¤Ï¸ª¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ÅÁÅý¤Î·Á¤¬¤¢¤ëÍÙ¤ê¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¡¢Ã«¸ýÀèÀ¸¤ËÆüËÜÉñÍÙ¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë½Ð¤ëÁ°¤«¤é¡¢¿ÈÂÎÉ½¸½¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾ºî¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÎÉñ´ì¤Î±ÇÁü¤Ï¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤É½¸½¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»×¤¨¤ÐÆüËÜÉñÍÙ¤ÎÌ¾¿Í¡¦Éð¸¶¤Ï¤ó¤µ¤ó¤ÎÃÏ±´Éñ¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤¢¤Î¸«¤»Êý¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÊÁ°±Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö¤«¤±¤Æ1¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤·¤«Æ°¤«¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÎÍçÂÎ¤Îº¢¤ÎÏ©¾å¤ÎÍÙ¤ê¤È¡¢¤È¤Æ¤â¶á¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÏÂçÊÑ¤ËÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Î´ØÍÆ»Ò¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È
¤³¤ì¤À¤±ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤â¡¢»³Íü¤Ç¤ÏÇÀ¶È¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¡£ÅÚ¤È¤Î´Ø·¸¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤âÀ¸¤Êª¤Î°ì¿Í¡¢¤È»×¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¸¤Êª¤ËÂÐ¤·¤ÆËÍ¤¬Êû¤²¤ëÌÜÀþ¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤â»à¤Í¤Ð¡ÖÊª¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤ó¤«¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ê¬»Ò²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ÏÊª¤È¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿Í´Ö¤Îº²¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏµå¾å¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤òÀäÂÐÅª¤ËÀê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ìÁÇÅ¨¤À¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬ÅÚ¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÆüËÜÉñÍÙ¤¬¤³¤ì¤«¤éÞ£¤µ¤ó¤ÎÍÙ¤ê¤Ë¤É¤¦¾º²Ú¤µ¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤à¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡£¡ÒÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤ëÍÙ¤ê¡Ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡½¡½¤¨¤¨¡¢ËÍ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬ÅÁÅý¤Î¾Ú¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤ÏÊÝÂ¸¤¹¤ì¤ÐÈ´¤±³Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡£
Þ£¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Î¿Ê²½¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£