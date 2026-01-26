¡Ö¥ê¥Á¥ã¤âµï¤ë¡×±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¡¢¿·¸ø³«Æü¤¬·èÄê¡ª A¤§! group¤é¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó ¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è!!!!!?¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï1·î26Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¿·¸ø³«Æü¤òÈ¯É½¤·¡¢A¤§! group¤é¼ç±é6¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛA¤§! group¡õÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡õÀ¾Â¼ÂóºÈ¤Î6¤Ä»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸ø³«·èÄê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿!!¡×¡Ö¸ø³«Ãæ»ß¤¸¤ãÌµ¤¤¤«¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö6¤Ä»Ò¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥ê¥Á¥ã¤âµï¤ë¡×¡Ö¥ê¥Á¥ã¤¯¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÌÅº¤¨¤Ê¤Î¤¬Èá¤·¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¸ø³«Ãæ»ß¤¸¤ãÌµ¤¤¤«¤È¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿!!¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª¡ª¡¡¿·¸ø³«Æü¤¬6·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¡×¤È¿·¤·¤¤¸ø³«Æü¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¼ç±é¤ÎA¤§! group¤Î4¿Í¡¢¸µA¤§! group¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤µ¤ó¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀ¾Â¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¡Ö6¤Ä»Ò¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¸ÄÀË¤«¤Ê£¶¤Ä»Ò¤Î³èÌö¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î¤Ë¸ø³«±ä´ü¤òÈ¯É½Áð´Ö¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯10·î¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢Íâ11·î¤Ë¤ÏA¤§! group¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¡£Æ±ºî¤â10·î28Æü¤Ë¸ø³«±ä´ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Ìµ»ö¤Ë¿·¤·¤¤¸ø³«Æü¤¬È¯É½¤µ¤ì¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
