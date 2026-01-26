Ê¸²½ºâ¤ò²ÐºÒ¤«¤é¼é¤ì ¡Ö¾¾¾ë²È½»Âð¡×¤ÇÄÌÊó¤ä½é´ü¾Ã²Ð·±Îý ¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡áÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô
1·î26Æü¤Î¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ö¾¾¾ë²È½»Âð¡×¤Ç¤Ï²ÐºÒ¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²Ð»ö¤Ç¤¹¡£¸ý¸µ¤ò²¡¤µ¤¨¡¢»ÑÀª¤òÄã¤¯¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¾ÂÄÅ»Ô¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ö¾¾¾ë²È½»Âð¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÍÅÄ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬²ÐºÒ¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¤Ï¡¢1949Ç¯1·î26Æü¤Ë¸½Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÌÚÂ¤·úÂ¤Êª¡¢Ë¡Î´»û¤Î¶âÆ²¤¬Ç³¤¨¡¢ÊÉ²è¤¬¾ÆÂ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¡¢³ÆÃÏ¤ÎÊ¸²½ºâ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤òÃæ¿´¤ËËÉ²Ð·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
26Æü¤Î·±Îý¤Ç¤Ï·úÊªÆâ¤ÎÇÛÅÅÈ×¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿ÁÛÄê¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ä¸«³Ø¼Ô¤ÎÈòÆñ¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤ÎÍ¶Æ³¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈòÆñ·±Îý¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾Ã²Ð´ï¤ò»È¤Ã¤¿½é´ü¾Ã²Ð¤ÎÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£