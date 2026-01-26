¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹ß¤êÃí¤°Èá·àÂ³¤¯¡¡ÅÏÊÕ¹ä¤¬±¦Â¼óÉé½ý¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¡õÆîÌîÂó¼Â¤é¼çÎÏ¤¬¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦ WÇÕ¤Þ¤Ç5¤«·î¤¤ë
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ ¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°Âè20Àá ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à4-2¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í(ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÉé½ý¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅÏÊÕ¹äÁª¼ê¤Ï2-1¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾15Ê¬¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿ºÝ¤Ë±¦Â¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Þ¤¹¡£Â¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤Þ¤ÞÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¸ª¤ò¤¢¤º¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢Éé½ý¸òÂå¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëºÝ¤Ï±¦Â¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦ÊÒÂ¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026³«Ëë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö6·î12Æü¡¢ÆüËÜ¤Î½éÀï¤È¤Ê¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö6·î15Æü¤È5¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£²ó¤ÎÅÏÊÕÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡£Éé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥â¥Ê¥³¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆîÌîÂó¼ÂÁª¼ê¤¬ºòÇ¯12·î¤Î»î¹ç¤Çº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓ(¤¸¤ó¤¿¤¤)¤òÃÇÎö¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö1·î19Æü¤Ëº¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÉé½ý¡£¡Ö²ø²æ¤Ç¾¯¤·¤Î´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£