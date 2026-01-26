±¦Â­¤òÄË¤áÉé½ý¸òÂå¤¹¤ëÅÏÊÕ¹äÁª¼ê(¼Ì¿¿¡§¥¢¥Õ¥í)

¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÉé½ý¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅÏÊÕ¹äÁª¼ê¤Ï2-1¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾15Ê¬¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿ºÝ¤Ë±¦Â­¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Þ¤¹¡£Â­¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤Þ¤ÞÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£

¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¸ª¤ò¤¢¤º¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢Éé½ý¸òÂå¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëºÝ¤Ï±¦Â­¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦ÊÒÂ­¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£

FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026³«Ëë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö6·î12Æü¡¢ÆüËÜ¤Î½éÀï¤È¤Ê¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö6·î15Æü¤È5¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£²ó¤ÎÅÏÊÕÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡£Éé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥â¥Ê¥³¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆîÌîÂó¼ÂÁª¼ê¤¬ºòÇ¯12·î¤Î»î¹ç¤Çº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓ(¤¸¤ó¤¿¤¤)¤òÃÇÎö¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö1·î19Æü¤Ëº¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÉé½ý¡£¡Ö²ø²æ¤Ç¾¯¤·¤Î´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£