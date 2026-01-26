¡Ö¥®¥¿¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×TOTALFAT¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¡¼¤ò·Þ¤¨4¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤Ø
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦TOTALFAT¤¬¡¢4·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¼«¼ç´ë²è¡ØUTAGE MATSURI PARTY¡Ù¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿4¿ÍÊÔÀ®¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿TOTALFAT¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡2019Ç¯¤Ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎKuboty¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿TOTALFAT¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥Ù¡¼¥¹¤ÎShun¤Ï¡¢¡Ö2019Ç¯¤«¤é6Ç¯È¾¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¤ÎTOTALFAT¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¾ï¤Ë¡È¿·¤·¤¤TOTALFAT¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ·ëÀ®25¼þÇ¯¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¡¢Jose¤Î¼ê¤Î¥¸¥¹¥È¥Ë¥¢È¯¾É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¡Ä º¤Æñ¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤¬¤é¤â»ß¤Þ¤é¤º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤Î3¿Í¤Ç³ÎÎ©¤·¤¿TOTALFAT¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï²¶¤¿¤Á¤Ë¿·¤·¤¤¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ò¤¯¤ì¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Ø¤Î´êË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¿·¤·¤¤TOTALFAT¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥à¤ÎBunta¤Ï¡¢¡Ö3¿Í¤ÎTOTALFAT¤¬´°À®¤·¤¿¤È¼«Ê¬Ã£¤Ç»×¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¤±éÁÕ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈKuboty¤Îº²¤â¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤ëµ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÅÛ¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¥·¡¼¥ó¤Î¿·¤·¤¤¥®¥¿¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤ÎJose¤Ï¡¢¡Ö3¿Í¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¡¢ÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿6Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤òÈ´¤±¤Æ¡¢DIY¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à2Ëç½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤â²ó¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾¥¥Ä¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Éô³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²áµî¶Ê¤âºÇ¿·¶Ê¤â¤¹¤Ù¤Æ±éÁÕ²ÄÇ½¤Ê4¿ÍÊÔÀ®¡£ÀÎ¤ËÌá¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¹¹¿·¤À¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØUTAGE MATSURI PARTY¡Ù¤Ï4·î4Æü¤È5Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£4Æü¤Ë¤ÏTOTALFAT¤Î¤Û¤«¡¢9mm Parabellum Bullet¡¢THE BAWDIES¡¢Dragon Ash¡¢SCAFULL KING¡¢LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS¡¢¥°¥Ã¥É¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¢¥á¥ê¥«¡¢»³Íò¡¢HERO COMPLEX¤¬½Ð±é¡£5Æü¤Ë¤ÏSHADOWS¡¢FOMARE¡¢¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß¡¢dustbox¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¢Wienners¡¢SPARK!!SOUND!!SHOW!!¡¢HAWAIIAN6¡¢»ÍÀ±µå¡¢Northern19¡¢MEANING¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
