¡ÚDeNA¡ÛÁ°´ÆÆÄ¤Î»°±ºÂçÊå»á¤¬¡È¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡É¤Ë½¢Ç¤¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡ØÌîµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¡×
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï26Æü¡¢Á°´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë»°±ºÂçÊå»á¤¬¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼(ÄÌ¾Î¡§¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼)¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤Ï¡¢Ìîµå¤ÎÉáµÚ¿¶¶½³èÆ°¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌîµåÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ä¹ñÆâ³°¤ÎÌîµå»ë»¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Ìò¿¦¡£»°±º»á¤â¡ÖµåÃÄ¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¡¢¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ØÌîµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤âÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢²£ÉÍ¤Î³¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥è¥í¥·¥¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£»°±º»á¤Ï1991Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç¹âÅÄ¾¦¤«¤é¡¢DeNA¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º(¸½¡§²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º)¤ËÆþÃÄ¡£25Ç¯´Ö¤òÆ±¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¡¢¤½¤Î¸å5Ç¯´Ö´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢34Ç¯´Ö¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎÈÖÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¡È²£ÉÍ°ì¶Ú¡É¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£