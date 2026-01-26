¥Ô¥³ÂÀÏº¡¢À¤³¦ÅªDJ¤«¤é¡Ö¥Ø¥¤¡ª¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤ó¡×¡¡ÆÍÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¡¡¸ÅºäÂçËâ²¦¤¬Êó¹ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¸ÅºäÂçËâ²¦¡Ê52¡Ë¤¬¡¢26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£BTS¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤ÉÀ¤³¦ÅªDJ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥¢¥ª¥¡ÊSteve Aoki¡Ë¤È¥Ô¥³ÂÀÏº¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤²¡¼¤¹¤²¡¼¤¹¤²¡¼¡×¥Í¥Ã¥È¤â¶Ã¤¯¡¢¥Ô¥³ÂÀÏº¡õ¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥¢¥ª¥¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸Åºä¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ë´ë²è¤ÇÀõÁð¤Ç¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢ÅÔÆâ´Ñ¸÷ÃÏ¥í¥±¤·¤Æ¤¿¤é¡Ä¡Ø¥Ø¥¤¡ª¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ä¡Ù¡¡À¤³¦ÅªDJ ¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥¢¥ª¥@steveaoki¤µ¤ó¤¬À¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÀõÁð¡¦ÍëÌçÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤Î¶¥±é¡ª¤·¤«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¤¢¤Á¤éÂ¦¤«¤éÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤Þ¤µ¤·¤¯´ò¤·¤¤¡ªÍëÌçÁ°¥«¥ª¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤è¡¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹!!¡×¤È¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÍÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤ÍÍ»Ò¤ä¼þ°Ï¤Î¶Ã¤¯À¼¤Ê¤É¡¢¸Åºä¤Î¸À¤¦¡È¥«¥ª¥¹¡É¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ ¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¸ÅºäÀèÇÚ¤Ã¤¹¤²¡¼¤¹¤²¡¼¤¹¤²¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹°Æ·ï¤Ç¤¹¤Í¡£ÀõÁð¤Ç¥Ô¥³ÂÀÏº¤Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥¢¥ª¥¤¬À¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÀ¤³¦Àþ¡¢¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¤¡¡¥«¥ª¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ò¥£¡¼¡¼¡¼¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤óBTS¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¥¢¥ª¥¤ËÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤«¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢À¤³¦ÅªDJ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
