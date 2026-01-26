¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û¾åÊ¡¡¢¾å¸¶ÁÈ¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È4¶¯¿Ê½Ð¡ÖOber¡¡Eats¤¬Í¥¾¡¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ï25Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñKFC¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÂè6²ó¡È¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡ÉMax¡¡Heart¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£2²óÀï¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦¼ÔÁÈ¤ÎOber¡¡Eats¡Ê¾åÊ¡¤æ¤¡õ¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ë¤¬¹Ó°æÍ¥´õ¡õ°²ÅÄÈþÊâ¤Î¡ÈµþÅÔ¥¿¥Ã¥°¡É¤òÇË¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¡¢µþÅÔ¥¿¥Ã¥°¤Ï¾å¸¶¤Ë¹çÂÎ¹¶·â¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¥¢¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡£¾åÊ¡¤È¹Ó°æ¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¡£¹Ó°æ¤¬¾å¸¶¤Ë¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢°²ÅÄ¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥ÄÏ¢ÂÇ¤«¤é³ù¸Ç¤á¤â¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡£¾åÊ¡ÁÈ¤¬°²ÅÄ¤Ë¹çÂÎ¼°¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¡¢¾å¸¶¤¬¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥Ô¥í¡¼¤â¥«¥Ã¥È¡£º£ÅÙ¤ÏµþÅÔ¥¿¥Ã¥°¤¬¾å¸¶¤Ë¹çÂÎ¼°¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤â¥«¥¦¥ó¥È2¡£¹Ó°æ¤¬¾åÊ¡¤ËÊÑ·¿¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢°²ÅÄ¤¬¾å¸¶¤Ë¥Õ¥§¡¼¥¹¥Ð¥¹¥¿¡¼¤â¡¢¾å¸¶¤¬°²ÅÄ¤ËÈô¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥Ô¥í¡¼¤ÇÄù¤á¾å¤²¤Æ¥¿¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾å¸¶¤¬¡Ö¥Ù¥ë¥È³Í¤Ã¤Æ¡¢º£¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾åÊ¡¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤â¼è¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾åÊ¡¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥È¤È¤«¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¤«¶½Ì£¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¢¥Ú¥³¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤«¤ë¤È¡¢¾åÊ¡¤Ï¡Ö½÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡È»ä¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡Í¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¤«¥Ù¥é¥Ù¥é¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤Æ¤á¤¨¤ÎÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¾å¸¶¤¬¡Ö¤³¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÏOber¡¡Eats¤¬Í¥¾¡¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2²óÀïÌµÀ©¸Â1ËÜ
°¦Ìî¥æ¥¡¢¡üÉ÷¾ë¥Ï¥ë¡Ê13Ê¬46ÉÃ¡¡¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¿ð´õ¡¢¹â¸«¼®¼î¡û
¢¨¿ð´õ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×
Îë²ê¡¢¡û±óÆ£ÍÀ´¡Ê12Ê¬20ÉÃÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë»³²¼¼ÂÍ¥¡¢Ä»¶ô¤«¤ä¡ü
¢¨½º¤ÎÙÝ
¡¡ÅÏÊÕÌ¤»í¡¢¡üÃ¤Ì¦¥ê¥«¡Ê15Ê¬20ÉÃ¡¡ÂÎ¸Ç¤á¡Ë¸¶½É¤Ý¤à¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ú¥¤¥é¡¼¡û
¢¨¥ê¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å
¡¡¾åÊ¡¤æ¤¡¢¡û¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ê12Ê¬5ÉÃ¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥Ô¥í¡¼¡Ë¹Ó°æÍ¥´õ¡¢°²ÅÄÈþÊâ¡ü