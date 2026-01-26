¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¼«Âð¤ÎÉ÷Ï¤¸ø³«¤ÇÈ¿¶Á¡¡SNS¡ÖËâ³¦¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×¼«¿È¤Ï¡ÖSDG£óÉ÷Ï¤¤È¼çÄ¥¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê49¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤ÎÉ÷Ï¤¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËâ³¦¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿É÷Ï¤
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²È¤ÎSDGsÉ÷Ï¤¡¢¤³¤ì¤Ï²¿ÆüÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÊÆþÍá¤·¤¿¸å¤¹¤°¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤ÇÄÀÅÂÊª¤ÏÌµ¤¤¾õÂÖ¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÍáÁå¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥¢¥Ò¥ë¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¼«Âð¤ÎÉ÷Ï¤¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÍáÁå¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÎÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤ò¤·¤¿±ÕÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËâ³¦¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×¡Ö¥¢¥ë¥É¥Ö¿§¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
