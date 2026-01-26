K¡½POP¤òÀ¤³¦ÅªÃÏ°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿BTS¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤Ø
´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¡ÊCNN¡ËÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎK¡½POP¥°¥ë¡¼¥×¤¬2022Ç¯Ëö¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿Åö»þ¡¢Èà¤é¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢K¡½POP¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀ¤³¦Åª¤ÊÊ¸²½¸½¾Ý¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡Ê¤Ø¤ó¤Ü¤¦¡Ë¤µ¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£14Æü¤Î¸áÁ°0»þ¡¢BTS¤ÏÂÔË¾¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüÄø¤È³«ºÅÃÏ¤òÈ¯É½¡£3·î¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢34ÅÔ»Ô¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£4·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ»Ô¡¢ÆüËÜ¡¦Åìµþ¤ÇÊ£¿ô¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢ÆîÊÆ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î³ÆÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï27Ç¯3·î¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥é¤Ç½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤äÃæÅì¤Ê¤É¤Ç¡ÖÄÉ²Ã¡×¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡ÖARMY¡Ê¥¢¡¼¥ß¡¼¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëBTS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇ¸å¤Î°ì¿Í¤¬Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¤Æ°Ê¹ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉüµ¢¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢BTS¤¬¸ø³«¤·¤¿»°¤Ä¤ÎÀÖ¤¤±ß¤¬Ææ¤á¤¤¤¿ÉÁ¤«¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤«¤é´Ú¹ñ¹ñ´ú¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ò¼á¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢BTS¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿Åö»þ¤È¤ÏÂç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£K¡½POP¤Ï¤â¤Ï¤äÌÜ¿·¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´ÚÎ®¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö´Ú¹ñÊ¸²½¤ÎÇÈ¡×¤¬¡¢À¤³¦¤Î¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿²áµî1Ç¯¡¢¶È³¦¤ÏBTS¤Î½êÂ°»öÌ³½êHYBE¤ò½ä¤ëÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤Ë¡ÄîÆ®Áè¤Ë¤âÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö²ÝÂê¤ÏÃ±¤Ê¤ëÏª½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆºÝÎ©¤Á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÊÆ¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼²»³ÚÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤ÇK¡½POP¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡¢¥ì¥¤¡¦¥½¥ë»á¤ÏÏÃ¤¹¡£À¤³¦ÅªÀ®¸ù¤Ø¤ÎÆ»
BTS¤¬13Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¡¢K¡½POP¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¤ÊÆ»Ô¾ì¤Ø¤Î¿»Æ©¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢PSY¤Î12Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤À¡£
¤½¤Î¸å¿ôÇ¯¤Ç¡¢BTS¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÇ§ÃÎ¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ï¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÆÍÇË¸ý¤È¤·¤Æ¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£17Ç¯¤Ë¤ÏK¡½POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥¿¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¡¢20Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
BTS¤ÎÇúÈ¯Åª¤ÊÀ®¸ù¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ª¤Ë»Ä¤ë³Ú¶Ê¤äåÌÌ©¡Ê¤Á¤ß¤Ä¡Ë¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à³×¿·Åª¤Ê²Î»ì¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¤ÎK¡½POP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀÑ¶ËÅª¤ÊSNS³èÆ°¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëV¡¢¥¸¥ó¡¢¥¸¥ß¥ó¡¢RM¡¢J¡½HOPE¡¢¥·¥å¥¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤¬Ê¼Ìò¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤Ç°ì»þÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢18ºÐ¤«¤é28ºÐ¤Þ¤Ç¤Î·ò¹¯¤ÊÃËÀ¤Ï¡¢Ä§Ê¼À©ÅÙ¤Î²¼¤Ç18¡Á21¥«·î¤ÎÊ¼Ìò¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñ¤¬¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë30ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÊ¼Ìò±ä´ü¤òÇ§¤á¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ìÅÙÊ¼Ìò¤ò±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ó¤¬22Ç¯¤Ë±ä´ü¤Î´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
7¿ÍÁ´°÷¤¬25Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÊ¼Ìò¤ò½ª¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯¿·¶Ê¤ÎÀ©ºî¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß´ü´ÖÃæ¤â¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥½¥íºîÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¯¤«¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·î¤Ï1¥«·î¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈK¡½POP¤È´ÚÎ®¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÊÆ¥¤¥¨¡¼¥ëÂç³Ø¤ÎIBM¼Ò²ñ³Ø¶µ¼ø¡¢¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥«¥ª»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ê²½¤¹¤ë¶È³¦
´Ú¹ñ¤Ïº£¤ä¡¢K¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢K¡½POP¡¢K¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ê¸²½Âç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ²¤ÊÆ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜ¿·¤·¤¯°Û¼Á¤À¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ï¡¢º£¤ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹»Ë¾åºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼¤ÇK¡½POP¤Î¹ÖµÁ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥½¥ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ëè³Ø´ü¡¢¶µ¼¼¤¬¡Ö´Ú¹ñ¿Í°Ê³°¤Î³ØÀ¸¤ÇËþ°÷¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¿ô½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¶Ê¤ÏÊüÁ÷±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Î¼çÂê²Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÖBTS¤¬¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿22Ç¯Åö»þ¡¢K¡½POP¤Ï¤Þ¤À³¤³°Å¸³«³ÈÂç¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥½¥ë»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡Öº£¤Ï¾õ¶·¤¬°ã¤¦¡£¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¡¢K¡½POPÊ¸²½¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿¼¤¯À¤³¦¤Î¼çÎ®¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥«¥ª»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢SEVENTEEN¤äStray Kids¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢BTS¤Î²áµî¤ÎµÏ¿¤Î°ìÉô¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤È¤¤¤¦¡£
K¡½POP¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¼«ÂÎ¤â¡¢¸À¸ì¡¢¹ñÀÒ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌÌ¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëKatseye¤Ï¡¢¡ÖK¡½POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°éÀ®¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿»Ë¾å½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡×¤òëð¡Ê¤¦¤¿¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£HYBE¤¬°ìÉô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÂÀ¸¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»Í¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸À¸ì¤ò³Ú¶Ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢K¡½POP¤ÎÌ¤Íè¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÂ¿Ê¸²½Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖAPT¡×¤Ï¡¢ÊÆ²Î¼ê¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤ÈBLACKPINK¤Î¥í¥¼¤Ë¤è¤ë¶¦ºî¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢K¡½POP¶È³¦¤ÏÆÈ¼«¤Î²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎNewJeans¤È¡¢½êÂ°»öÌ³½êADOR¤È¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿Ë¡ÄîÆ®Áè¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢Âç¼ê¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î²¼¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¹Ô»È¤Ç¤¤ëºÛÎÌ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¯Åê»ñ²È¤é¤Ï¡¢¡ÖBTS¤¬¶È³¦¤ò¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤«¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥½¥ë»á¤Ï¸ì¤ë¡£ºâÌ³Åª°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖHYBE¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£BTS¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¶È³¦¤ÎÊÑ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¸½ºß30Âå¤È¤Ê¤ê¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃËÀ¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥ª»á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÊ¬¡¢»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÆ°°÷ÎÏ¤ÇÈà¤é¤Ë¾¡¤Æ¤ëK¡½POP¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥«¥ª»á¡£¡ÖK¡½POP³¦¤ÎÂçÊª¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¸ø±é¤ò´°Çä¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢BTS¤Ë¤Ï¤½¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤Ë¤Ï¥½¥ë»á¤âÆ±°Õ¸«¤Ç¡¢BTS¤Ï¶È³¦¤òºÇ½é¤ËÊÑ³×¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹´ü¤Î³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢BTS¤ÎÃÏ°Ì¤ä»ýÂ³À¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥½¥ë»á¡£¡ÖBTS¤ÏÃ±¤Ê¤ëK¡½POP¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶È³¦¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡×
