¡¡µð¿Í¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡á¤¬¡¢£²·î¤Îµð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬£²£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤ÏÆ±Æü¡¢Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Îµð¿ÍÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤Ï°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë£²£´Ç¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×°ÊÍè¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¾¾°æ»á¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤Ïµð¿Í»þÂå¤ÎÆ±Î½¡££²Ç¯¤Ö¤ê£ÖÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤ò¥´¥¸¥é¤¬¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï£²·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£Ã¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É¤ò»ë»¡¤¹¤ëÍ½Äê¡£