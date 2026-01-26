8¿ÍÅë¾è¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤¬ÄÆÍî¡¡ÊÆ¥á¡¼¥ó½£¤Î¶õ¹Á
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥á¡¼¥ó½£¥Ð¥ó¥´¡¼¤Î¶õ¹Á¤Ç25ÆüÌë¡¢8¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤¬Î¥Î¦»þ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¡ÊFAA¡Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¾õ¶·ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾è°÷¡¦¾èµÒ¤Î¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢À½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¸¥§¥Ã¥È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼650¡×¡£
¶õ¹Á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢25Æü¸á¸å7»þ45Ê¬¤´¤í¤Ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢µßµÞÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
FAA¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤ÏFAA¤È¹ñ²È±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¡ÊNTSB¡Ë¤¬Ä´ºº¤¹¤ë¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢ËÌÅìÉô¤ÏÌÔÎõ¤Ê¿áÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¡¼¥ó½£¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬Îí²¼¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç»ë³¦¤ÏÈó¾ï¤Ë°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ï¢Ë®µÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¡ÂÎ¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Í¸ÂÀÕÇ¤²ñ¼Ò¡ÊLLC¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ò¶õ´ÉÀ©Ëµ¼õ¥µ¥¤¥È¡ÖLiveATC.net¡×¤Î²»À¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÆÍî¤Î¿ôÊ¬Á°¡¢¥Ð¥ó¥´¡¼¶õ¹Á¤Î´ÉÀ©´±¤È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬»ë³¦ÉÔÎÉ¤ä½üÉ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
´ÉÀ©´±¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥ó¥´¡¼¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©33¤Ç¤ÎÎ¥Î¦¤òµö²Ä¤·¤¿¡£
Ìó2Ê¬¸å¡¢´ÉÀ©´±¤¬ÌµÀþ¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¤Î¹Ò¶õµ¡¤Î±¿¹Ò¤òÄä»ß¤¹¤ë¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¾¸å¡¢ÊÌ¤Î´ÉÀ©´±¤¬¡Ö¹Ò¶õµ¡¤¬¾å²¼µÕ¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹µÒµ¡¤¬¾å²¼µÕ¤µ¤Þ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¶õ¹Á¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤¬³êÁöÏ©Æâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿¡£