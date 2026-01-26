Æ£°æÁïÂÀ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡¡Æ£°æ²¦¾¤¬±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ËÀè¼êÈÖ²÷¾¡¤Ç¥¿¥¤¤ËÌá¤¹¡¡ALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè£²¶É
Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©¤àALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¼çºÅ¡Ë¤Ï¡¢Ä©Àï¼ÔÀè¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£²¶É¤¬£±·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¶É¤Î·ë²Ì¡¢³Ñ´¹¤ï¤êÁá·«¤ê¶äÂÐ¹ø³Ý¤±¶ä¤Î¤Í¤¸¤ê¹ç¤¤¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿Æ£°æ²¦¾¤¬111¼ê¤Ç¾¡Íø¡£²÷¾¡¤È¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÎÎÏ¾¡Éé
³«Ëë¶É¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤ë±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¸å¼êÈÖ¤Ç³Ñ´¹¤ï¤êÁá·«¤ê¶ä¤ÎÀÑ¶Ëºö¤òÈäÏª¡£ÂÐ¤¹¤ëÀè¼ê¤ÎÆ£°æ²¦¾¤Ï¹ø³Ý¤±¶ä¤«¤é±¦¶ä¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¼õ¤±¤òÁª¤ó¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¶î¤±°ú¤¤Î¤¹¤¨Áá¤¤Àï¤¤¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ÆÈ×¾å¤Ï¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¤·¤¿ÂèÆó¼¡¶ðÁÈ¤ß¤Ø¡£Á°Îã¤¬¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¹Í¤¨¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¡¢£±ÆüÌÜ¤Î¸á¸å¤«¤éÎ¾ÂÐ¶É¼Ô¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¹½ÁÛ¤òÎý¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÃ¼¹¶¤á¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¶ÉÌÌ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤³¤ì¤Ï¡Ö¤â¤¿¤ì¹¶¤á¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢Àè¼ê¿Ø¤Ë·ùÌ£¤ò¤Ä¤±¤Æ¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤°ÕÌ£¹ç¤¤¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤ÏÆ£°æ²¦¾¤ÎÊý¤Ç¡¢Èô¼Ö¼è¤ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿£²ÆüÌÜÍ¼Êý¤Î¶ÉÌÌ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿Ø¤Î·Ë¼è¤ê¤ò¼êÈ´¤¤¤Æ¥¸¥Ã¤ÈÈô¼Ö¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤Î¤¬¹µ¼¼¤Î¸¡Æ¤¿Ø¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿ÎäÀÅ¤Ê°ì¼ê¤Ç¤¹¡£
¡û¥ï¥Ê¤ò¸«ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÃåÃÏ
¼ê¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶äÆ¬¤Ø¤Î¥¿¥¿¥¤ä¶ä¤Ð¤µ¤ß¤Î¼ê¶Ú¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¤·¤¿¼ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£È¿ÂÐ¤ËÆ£°æ²¦¾¤ÏÆÉ¤ß¶Ú¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤³¤³¤«¤é¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡£Èô¼Ö¤ò¸«¼Î¤Æ¤Æ¶ä¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö½ªÈ×¤Ï¶ð¤ÎÂ»ÆÀ¤è¤êÂ®ÅÙ¡×¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯¸«ÀÚ¤ê¤Ç¡¢¹¶¤á¶ð¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Âç¶É´Ñ¤Ç¤¹¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÏºÇ¸å¤Î¥ï¥Ê¤Ç±þÀï¤·¤Þ¤¹¡£
Îµ¤Ç¤Î²¦¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ñ¤Ç¹ç¶ð¤·¤¿¤Î¤¬±ó¤¯Æ£°æ¶Ì¤ò¤Ë¤é¤ó¤ÀÉúÊ¼¡£¼«Á³¤Ê¹¶¤á¤Ç±þ¤¸¤ë¤ÈÈô¼ÖÀÚ¤ê¤«¤é¤Î¥È¥ó»à¶Ú¤Ç°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¹¡£´ÑÀï¼Ô¤¬¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¤Ê¤«Æ£°æ²¦¾¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¼«¿Ø¤Ë¶â¤òÂÇ¤Á¤Ä¤±¤ëÅ´ÊÉ¤Î¼õ¤±¡£½ª¶É»þ¹ï¤Ï18»þ43Ê¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤³¤Î¶âÂÇ¤Á¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¶ð¤òÅê¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¹¶¤á¤òµÞ¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¥¸¥Ã¤È¼ê¤òÅÏ¤¹Èô¼Ö°ú¤¤ÈºÇ¸å¤Î¥ï¥Ê¤ò¸«È´¤¤¤¿¼õ¤±¤ËÆ£°æ²¦¾¤Î¶¯¤µ¤¬É½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÔ¤ì¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÇµÞ¤Ë¥À¥á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ô£±¾¡£±ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤ëÂè£³¶É¤Ï£²·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦£´Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å ¤È¤¤È¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
¾¡¤Ã¤¿Æ£°æ²¦¾¤ÏÂè£³¶É¤Ë¸þ¤±¡ÖÇ®Àï¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡ÊÄó¶¡¡§ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë
