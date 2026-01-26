2026Ç¯¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ï¡Ö¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¡×¤¬¼çÌò¤Ë? ¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤È´ë¶È¹½Â¤ÊÑ²½¤Î¼ÂÂÖ
¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¿ô¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£´õË¾Âà¿¦¼Ô¤òÊç¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¨ÀïÎÏ¤òµá¤á¤ë´ë¶ÈÂ¦¤Î¥Ë¡¼¥º¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ª¿È¸ÛÍÑ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¡ÈÁ°Äó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Å¾¿¦Ç®¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º·¹¸þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2026Ç¯¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ï¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñ¡¼¥½¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦»ö¾ð¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ¼ÔÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ°æ¹¨»Ê»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢2026Ç¯¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦»ö¾ð¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤ÏÁý¤¨¤ë¡×¤¬Â¿¿ôÇÉ
Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤È´ë¶È¤ÎÆ°¸þÍ½Â¬
¤Þ¤º¡¢ÀÐ°æ»á¤Ï2026Ç¯¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²áµîºÇÂçµé¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÄ¶Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Áá´üÂà¿¦¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ºòÇ¯¡¢Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ç¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÏÂ³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°ÂÐ¾Ý¤Ï10¿Í¤ÈÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤â¡¢8³ä¤¬¡Ö¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤ÏÁý¤¨¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ïº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¥¡¼¥ï¡¼¥É
¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¶È³¦¤ä¿¦¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐ°æ»á¤Ï¡ÖÀ½Â¤¶È¡¢¶âÍ»¶È¡¢ÄÌ¿®¶È¡¢ICT´ë¶È¤ÇÂç¤¤Ê¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼ý±×À¤¬Äã¤¯¡¢DX¤äAI¤ÇÂåÂØ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê´ÖÀÜÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ä¥·¥Ë¥¢¼êÁ°¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¡¢¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤Ï°ú¤Â³¤È¯À¸¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÝ»º¤ä»ö¶È½Ì¾®¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¡£
¡ÖÂç¼ê´ë¶È¤Ç¤â³ô¼ç½Å»ë·Ð±Ä¤ÎÃæ¤Ç¹õ»ú¥¹¥ê¥à²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¤âÃæ¾®´ë¶È¤«¤é¤âÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¿Í¤¬Á÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤Æ¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡ûÀ½Â¤¶È³¦¤ÏÊÑ³×¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤«?
À½Â¤¶È¤Çµ¯¤¤ë¥·¥Õ¥È¤È¤Ï
2026Ç¯¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Çµ¯¤¤ë3¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¡È¥·¥Õ¥È¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÀÐ°æ»á¤Ï¡Ö1ÈÖÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¼ûÍ×¡¢²Ã¹©ËÇ°×¤Ë¤è¤ëÍ¢½Ð¤È¤â¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î´°À®ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï½ù¡¹¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤¯»Ô¾ì¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äAI¡¢Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¡¢ÇöËìÂÀÍÛÅÅÃÓ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÀ½Â¤¡¦Í¢½Ð¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°À®ÉÊ¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó·Ï¥Ñ¡¼¥Ä¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¤ÏÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¶È³¦¤ä¶È¼ï¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÅ¾¿¦¤¬µ¯¤³¤ë
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤ÏÅÔ»Ô¤ÎºÆ³«È¯¤¬¡¢¿·¶½¹ñ¤Ç¤ÏÅÔ»Ô¤Ø¤Î¿Í¸ý½¸ÃæÌäÂê¤Ø¤Î²ò·è¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¡¢¼Ö¡¢¥Ð¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËAI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Á¥Ã¥×¡ØSystem on chip¡Ù¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¤Ê·Á¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¤äÅý¹ç¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤âº£¸å³«È¯¤¬¿Ê¤àÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÁõÃÖ¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤ÎÃÎ¸«¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÅý¹ç¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶È³¦¤ä¶È¼ï¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÅ¾¿¦¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
UI¥¿¡¼¥ó¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢ÁØ
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥Ù¥ë¥ÈÃÏÂÓ(µþÉÍ¡ÁËÌ¶å½£)¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»¥ËÚ¤äÅìËÌ¡¢ËÌ´ØÅì¤Ê¤É¤Ç¤âÃÏÊýÀïÎ¬À½Â¤µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÀÐ°æ»á¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¤¿50Âå¤¬¡¢É×ÉØ¤ÇUI¥¿¡¼¥ó¤òÍí¤á¤¿Å¾¿¦¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÁý²Ã¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂ¿¤¤Æ°¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤à¤·¤í»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¤¿À¤Âå¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¡£
»ö¶È²ñ¼Ò¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿·Â´°ì³çºÎÍÑ¡¦½ª¿È¸ÛÍÑ¤ÇÄ¹¤¯°é¤Æ¤ëÂÎÀ©¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤Ï¹½Â¤²þ³×¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È²ñ¼Ò²½¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤ò¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²½¤·¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤òM&A¤ä¹çÊ»¤Çºî¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇäÇã¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢À½Â¤»ö¶È¤Ï»ö¶È²ñ¼Ò¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È´ë¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¡£
¡ÖÃæÅÓºÎÍÑ¤Ç¤â¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦Àè¤ÏËÜ¼Ò¤«¤éÀïÎ¬¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¾å¾ºÃæ
»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸
¼¡¤Ë2ÈÖÌÜ¤Î¥·¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥³¥¢»º¶È¤Î¼þÊÕ¤Ë´ØÏ¢»º¶È¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡È»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡É¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢UI¥¿¡¼¥ó¤¬Èæ³ÓÅª²ÄÇ½¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÀ½Â¤¶È·Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹»Ö¸þ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë´ÖÀÜÉôÌç¤ÎºÎÍÑ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö·ÐÍý¡¢ÁíÌ³¡¢´ë²è¡¢¿Í»öÉôÌç¤Ê¤É¤òÄ¹¤¯·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤¬¡¢ÃÏÊý¤ÇÇ¯¾¦100²¯±ßµ¬ÌÏ¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Å¾¿¦¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤À¤«¤é¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤ë
3ÈÖÌÜ¤Î¥·¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»º¶È¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¿Íºà¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤ò¶¯²½¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ï¼Ò°÷¤Î¿´ÍýÅª¤Ê·ä¤äËÉ±Ò¤Î·ä´Ö¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò°÷¶µ°é¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ°é¡¢·Ð±Ä¡¢ËÉ±Ò¤òÁÈ¿¥Åª¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»ØÆ³¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡û¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿´ë¶È¤ÎËÜ²»
¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤Î·üÇ°ÅÀ
ºÇ¸å¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á60ÂåÀµ¼Ò°÷¤ÎÃæÅÓºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ä²ñ¼ÒÌò°÷¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤òºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶ÈÂ¦¤Î°Õ¼±¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤´ë¶È¤ÎÌó8³ä¤¬¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎºÎÍÑ¤Ë·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·üÇ°ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½ÀÆðÀ¤¬Äã¤½¤¦¡×¡Ö´õË¾¤¹¤ëµëÍ¿¿å½à¤ÈÊç½¸¾ò·ï¤¬¹ç¤ï¤Ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¡£
ºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·üÇ°¤ÏÂ¿¤¤
°ìÊý¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÌó7³ä¤â·üÇ°¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Î½¬ÆÀ¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤¬ÁÛÄê¤è¤êÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÏÂ¿¤¤
¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¸å¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö³èÌö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£
¡ÖÁ´¤¯³èÌö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï3.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÀÐ°æ»á¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ¡¢Â¾¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡ÖºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤ÏÃå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡ØÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë´ë¶È¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
