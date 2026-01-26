AKB48¾®·ªÍ°Ê¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê¥ï¥ó¥Ô»Ñ¡ÖÁÇÈ©¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡ÛAKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê¤¬1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û24ºÐAKB48¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþµÓ¡×¥Î¡¼¥¹¥ê¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä
¾®·ª¤Ï¡ÖÂçÊ¬¤Æ゙¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Þ¤¿゙¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È½é¤Î¥Õ¥©¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ÖAB·¿¤Îº¸Íø¤¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿ÂçÊ¬¸©¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖOita Trip⋯¡×¤Èµ¤·¶¶¤Î¾å¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¸å¤í»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÏÓ¤Ë¤«¤±¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿ÏÓ¤ä°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Á¥å¡¼¥ë¥ì¡¼¥¹¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Çò¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤ä¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÁÇÈ©¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþµÓ¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾®·ªÍ°Ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡¾®·ªÍ°Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
