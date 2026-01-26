¼¯²°»ÔÄ¹Áªµó¡¡¸µ¸©µÄ¡¦¶¿¸¶ÂóÃË»á(48)¤¬½éÅöÁª¡¡12Ç¯¤Ö¤ê¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥×¡Ö¼¯²°¤ò¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡×¡¡¼¯»ùÅç
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¼¯²°»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¤¤Î¤¦25Æü³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î¶¿¸¶ÂóÃË¤µ¤ó¤¬½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¿¦¤Î°úÂà¤Ç12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ë¼¯²°»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î¶¿¸¶ÂóÃË¤µ¤ó(48)¤¬1Ëü7617É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¿¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñ¡¦¸©¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÇÀ¶È¿¶¶½¤ä´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(¼¯²°»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª ¶¿¸¶ÂóÃË»á)¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¥ªー¥ë¼¯²°¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»×¤¦¤Ð¤«¤ê¡£¼¯²°¤ò¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÅêÉ¼Î¨¤Ï52.06%¤Ç¡¢4Ç¯Á°¤ÎÁ°²ó¤ò16.66¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦ ¡¦