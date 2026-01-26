¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÔÌ²¤ÏÄ²¤Î¤»¤¤¡©Ä²³è¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ø¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ëºÇ¿·¾ï¼±2026¡Ù
´¨¤µ¤ä´¥Áç¤¬Â³¤¯µ¨Àá¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¯¡¢ÉÔÄ´¤¬É½¤ì¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£¤½¤ó¤Êº£¤³¤½¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÅÚÂæ¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÄ²¡×¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÌ²¡¦Ç§ÃÎµ¡Ç½¡¦¹¹Ç¯´ü¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢2026Ç¯¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÒÄ²³è¡Ó¤ÎºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Ä²³è¥É¥¯¥¿¡¼¡¦郄Èª½¡ÌÀÀèÀ¸¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä²Æâ´Ä¶¤ÎÍð¤ì¤¬ÉÔÌ²¤Î¸¶°ø¤Ë¡ª¡©
¼Á¤Î¤¤¤¤Ì²¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó¡×¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¡Ö¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌó9³ä¤¬Ä²¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤¬°¤¤¤È¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤¬ÁË³²¤µ¤ì¡¢¿²¤Ä¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©¤Ç¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¡×¤ò¤È¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤òÍá¤Ó¤ÆÂÎÆâ»þ·×¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¡£¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍñ¡¢Ç¼Æ¦¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢Æ¦Éå¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥¥¦¥£¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä²Æâ´Ä¶¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Ë¤â±Æ¶Á¡ª
ÏÂ¿©¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¤ÏÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤
ÊªËº¤ì³°Íè¤Î¼õ¿Ç¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤è¤ê¤â¡ÖÆüËÜ¿©¥¹¥³¥¢¡×¡ÊÏÂ¿©¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëµû¡¦ÌîºÚ¡¦Æ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òÅÀ¿ô²½¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤¬¹â¤¯¡¢µû²ðÎà¡¢¤¤Î¤³¡¢ÂçÆ¦¤òÂ¿¤¯ÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿©ÉÊ¤òÂ¿¤¯¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²Æâ¤Ç°¶Ì¶Ý¤¬¤Ä¤¯¤ëÉåÇÔÊª¼Á¡Ê¡Öp-¥¯¥ì¥¾¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥É¡¼¥ë¡×¡Ë¤¬¸º¾¯¤·¡¢Ä²¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇ¾¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹Ç¯´ü¤ÏÄ²¤Î¶Ê¤¬¤ê³Ñ¡©
½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤È Ä²Æâ´Ä¶¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸
½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊÑÆ°¤Ï¡¢Ä²¤ÎÄ´»Ò¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥È¥í¥²¥óÍ¥°Ì¤ÎÍñË¦´ü¤ÏÄ²¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÓÍñ¸å¤Î²«ÂÎ´ü¤Ï¥×¥í¥²¥¹¥Æ¥í¥ó¤Î±Æ¶Á¤ÇÊØÈë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤¬µÞ¸º¤·¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬Íð¤ì¤¬¤Á¤Ë¡£
ÂÐºö¤Î¥«¥®¤Ï¡¢¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤È»÷¤¿Æ¯¤¤ò¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥ª¡¼¥ë¡×¡£¥¨¥¯¥ª¡¼¥ë¤ÏÂçÆ¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¡×¤òÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬ÊÑ´¹¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥¯¥ª¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¯¤ì¤ëÄ²¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Ä²¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë½¬´·¤Ï¡¢Ì²¤ê¤ä¿´¤Î°ÂÄê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÌ£Êý¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎÄ²³è¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä郄Èª½¡ÌÀ¤µ¤ó
²¬»³Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤ÆÇî»Î¹æ¡ÊÇÀ³Ø¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£Ä²ÆâºÙ¶Ý¤ÈÄ²ÆâÈ¯¹Ú³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ÇÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¡£Ä²³è¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄ²¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¡¦¿©°é¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î´ó¹Æ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡ÖÄ²Æâ¹ÚÁÇÎÏ¡×¤Ç¡¢¥Ü¥±¤â¤¬¤ó¤â´ó¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ù ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£