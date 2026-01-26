QPS¸¦µæ½ê¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±15¹æµ¡¡Ö¥¹¥¯¥Ê¥ß-I¡×½é²èÁü¸ø³«¡¡¹ñÆâ³°3¤«½ê¤ò´ÑÂ¬
³ô¼°²ñ¼ÒQPS¸¦µæ½ê¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¾®·¿SAR¡Ê¹çÀ®³«¸ý¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë±ÒÀ±¡ÖQPS-SAR 15¹æµ¡¡×¡¢°¦¾Î¡Ö¥¹¥¯¥Ê¥ß-I¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿½é²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÀººÙ¥â¡¼¥É¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ³°3¤«½ê¤ÎSAR²èÁü¤ò¸ø³«
¥¹¥¯¥Ê¥ß-I¤Ï¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈRocket Lab¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¡Ë¤Î¡ÖElectron¡Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤ÇÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯12·î21Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢Íâ22Æü¸áÁ°¤Ë¼ýÇ¼·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÅ¸³«¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
QPS-SAR¤ÏÊ¬²òÇ½1.8m¤ÎÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤ÈÊ¬²òÇ½46cm¤Î¹âÀººÙ¥â¡¼¥É¤Ç´ÑÂ¬¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹âÀººÙ¥â¡¼¥É¤Ç¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤ËµþÅÔÉÜ¤ÎÂç»³ºêÄ®¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¶âÂô»Ô¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì´ÑÂ¬¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡£
ÃÏµå¾å¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÃÏÅÀ¤òÊ¿¶Ñ10Ê¬´Ö³Ö¤Î¡È¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡É¤Ç´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹QPS¸¦µæ½ê¤Ï¡¢36µ¡¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¥¹¥¯¥Ê¥ß-I°Ê³°¤Ë¤â¡¢3·î¤Ë9¹æµ¡¡Ö¥¹¥µ¥Î¥ª-I¡×¡¢5·î¤Ë10¹æµ¡¡Ö¥ï¥À¥Ä¥ß-I¡×¡¢6·î¤Ë11¹æµ¡¡Ö¥ä¥Þ¥Ä¥ß-I¡×¡¢8·î¤Ë12¹æµ¡¡Ö¥¯¥·¥Ê¥À-I¡×¡¢11·î¤Ë¡Ö¥ä¥Á¥Û¥³-I¡×¤òµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â½é²èÁü¤Î¼èÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÄÃÏµå´ÑÂ¬¤äÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ê¤É¤òÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¿Í¹©±ÒÀ±·²¤Î¤³¤È¡£
´ØÏ¢²èÁü¡¦±ÇÁü
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
