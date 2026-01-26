ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö°¦¤¹¤ëºÊ¿¿Èþ»Ò¡¢Ì¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥³¥¤¤Ø »ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×±Ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á ¥Ç¥³¥¤¤ÏMVD¾Þ³ÍÆÀ
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£º°¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤ÏºÊ¤Ç¤¢¤ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â¸«¼é¤ëÃæ¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ïº£²ó¤Ç101²óÌÜ¡£ºòÇ¯¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤éÂçÃ«¤Ï·çÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î21Ç¯¡¢23Ç¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿24Ç¯¤ËÂ³¤¡¢¥ê¡¼¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç3Ç¯Ï¢Â³ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤òËþÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¡£¡Ö»ä¤ØÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Îµ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¯¡¢ºÆ¤Ó¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ëÅØÎÏ¤È¶ìÏ«¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤ò¿®¤¸¡¢»ä¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼¡¡¹¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¤Ø¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¿¿Èþ»Ò¡¢Ì¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥³¥¤¤Ø¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂçÃ«¤ò¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤â´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢MLB¸ø¼°SNS¤¬°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥¤¤¬Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥¢¥ï¡¼¥É¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¡ÈºÇÍ¥½¨¸¤¾Þ¡É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÂçÃ«¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ÎÂçÃ«¤¬¥Ç¥³¥¤¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ½â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢º£µ¨158»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.282¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åìµþ¤Ç¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç1¹æ¤òÊü¤Ä¤È5·î¤Ë¤Ï·î´Ö¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë15ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢7·î20Æü¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¡Ë¤«¤éÆüËÜÁª¼ê½é¤È¤Ê¤ë5»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë6·î17Æü¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¡Ë¤Ë¤Ï¡ÈÆóÅáÎ®Éüµ¢¡É¡£º£µ¨¤Ï14»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.87¡¢62Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£8·î28Æü¡Ê¥ì¥Ã¥ºÀï¡Ë¤Ë¤ÏÉüµ¢¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢23Ç¯8·î9Æü¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡Ë°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë749Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ÜÀÒ¸å½éÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£9·î16Æü¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¡Ë¤Ç¤ÏMLB»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë2Ç¯Ï¢Â³50¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È50ËÜÎÝÂÇ¡¼50Ã¥»°¿¶¡É¤òµÏ¿¡£
MVP¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤Ç¤Ï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2¾¡1ÇÔ¡£¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ÇÄ©¤ó¤ÀÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤Ï¡¢Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î6²ó0/3¡Ê100µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10K¤Î²÷Åê¡£¤µ¤é¤ËÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï1»î¹ç¤ËÆÃÂçÃÆ¤ò3È¯Êü¤Ä°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È7ÀïÌÜ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à·ãÀï¤ÎËö¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£