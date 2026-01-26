¡Ú GACKT ¡Û¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¡»×¹Í¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÊýË¡¡×ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¡¡È´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤ÁÇÁá¤¤ÁªÂò¤È·èÃÇ¡É¡¡¤³¤ì¤ÎÀºÅÙ¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÇÐÍ¥¤ÎGACKT¤µ¤ó¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¡»×¹Í¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤«¤éÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Æ±¤¸ÍÍ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¡Ä¹¤¤¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¡»×¹Í¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÊýË¡¤ò¤³¤³¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤è¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Ü¥¯¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¡Åý·×Åª¤Ë¸«¤ÆÌÀ³Î¤Ê¶¯¤ß¡¢¼å¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¡×¡Ö¤½¤ì¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢À¤ÂåÅª¤Ê¼åÅÀ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¡Ö¡Ú½éÆ°¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Û¡ÚÍ½Â¬¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¡Û¡ÚÀâÌÀ¥³¥¹¥È¤ò·ù¤¤ÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Û¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤ÎÀ¤Âå¤¬¡¡¿ÍÀ¸¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿µ½Å¤µ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿µ½Å¤µ¤Î¡È»È¤¤Êý¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÈÅØÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¡É¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¬¤Á¤Ê¡¡´Ö°ã¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¤³¤ÎÆó¤Ä¡£¡×¡Ö¡Ú¼ã¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶¥¤¦¡Û¡Ú¥È¥ì¥ó¥É¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¡Û¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÔÍø¡£ÌµÂÌ¤Ë¾ÃÌ×¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¯¤¤¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂå¤ï¤ê¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¸½¼ÂÅª¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤Ï¤³¤¦¡£¡×¡Ö¡Ú¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¡Û¡ÚÂ¾¿Í¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â²ó¤ë¹½Â¤¤òºî¤ë¡Û¡Ú³èÆ°¤ò¼¤á¤Ê¤¤¸Â¤êÉé¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Û¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀ®¸ù¤ÎÄêµÁ¤ÏÌÜÎ©¤Á¡¢¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤ÎÀ¤Âå¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¡¡È²¿¤ò¤ä¤ë¤«¡É¤è¤ê¡¢¡È¤É¤³¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¤«¡É¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¡£¡×¡Ö¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¾ì½ê¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¾¯¿ôÇÉ¤Ë¤Ê¤ì¤ë´Ä¶¤ò¸«¶Ë¤á¡È¹¶¤á¤ë¡É¡£¡×¡Ö¤³¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Á¤ä¤¹¤¤¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎä¹ó¤À¤¬¡¢¥Ü¥¯¤é¤Ï¤â¤¦¡¢¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÂÎÎÏ¡¢ÌµËÅ¤µ¡É¤Ç¤Ï¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¡×¡Ö¤³¤³¤ÇÄ¥¤ê¹ç¤¦¤È¾ÃÌ×¤¹¤ë¤À¤±¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¡¡È´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤ÁÇÁá¤¤ÁªÂò¤È·èÃÇ¡É¡¡¤³¤ì¤ÎÀºÅÙ¡£¡×¡ÖÎÌ¤ÇÉé¤±¤Æ¤âÀºÅÙ¤Ç¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¸ÉÆÈ¤òÁ°Äó¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀß·×¤·¤í¡£ºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤ÏÉ¬¤º°ì¿Í¤Ç²¼¤»¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÎÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¡¡ÚÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²ó¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Û¡Ú¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤½¬´·¡Û¡ÚÂ¾¿Í¤Î¾µÇ§¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¤É¾²Á¼´¡Û¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤·¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡È¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é5Ç¯¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤«¡©¡É¡¡¡È¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òµö¤»¤ë¤«¡©¡É¡¡¤À¤±¤ò´ð½à¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÇÉ¼ê¤ËÀ¸¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂ¾¿Í¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Ê¡£¡×¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤è¡£¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
