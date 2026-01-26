40ºÐÃË¡¢½»¿Í¶¯Åð»¦¿Í¤òÈÝÇ§¡¡Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ½é¸øÈ½
¡¡2023Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©°¤µ×ÈæÄ®¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½»¿ÍÃËÀ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤ä»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÂçÃ«¾ÌéÈï¹ð¡Ê40¡Ë¤Ï26Æü¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½½é¸øÈ½¤Ç¡Ö»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡Ö¶âÁ¬¤Ëµç¤·¶âÉÊ¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£»¦³²ÍâÆü¤ËÃËÀ¤ÎÀ¸Â¸¤òÁõ¤¦¤¿¤áÃËÀ¤Î¾å»Ê¤Ë·ç¶Ð¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°äÂÎ¤Î½ê»ýÉÊ¤«¤é¤ÏÈï¹ð¤È°ìÃ×¤¹¤ëDNA·¿¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÃÎ¿Í¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎÌëÆ¨¤²¤Î½àÈ÷¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£