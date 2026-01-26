¡Ú´ÚÎ®¡ÛENHYPEN¥½¥ó¥Õ¥ó¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼·èÄê¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê
ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼SUNGHOON¡Ê¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¸ÞÎØ¤Î¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¦¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î¿äÁ¦¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥½¥ó¥Õ¥ó¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È±ï¤¬¿¼¤¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤ÏÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÍ½È÷¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤ÏÂç´ÚÂÎ°é²ñ¤Î¹ÊóÂç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´À¤³¦¤ò1¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡¢Ê¿ÏÂ¤ÈÍ§¾ð¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²¿¤è¤ê¤âº£²ó¤ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿ÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÊý¡¹¤ÎÇ®¤¤¾ðÇ®¤ÈÅØÎÏ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£