FANTASTICS¡¦ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢°¤Éô¸²Íò¤Î½é´§ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é·èÄê¡ª¥µ¥¦¥Ê¹¥¤2¿Í¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦
Â¿¼ñÌ£¤ÊÇÐÍ¥¡¦°¤Éô¸²Íò¤¬¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î»ÔÄ¹¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÔÌ´¤Î³¹¡Õ¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¤Æ²ó¤ë¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡£
2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë²ó¤Ë¡¢FANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ØBL¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²Â³¤±¤ëÇÐÍ¥¡¦°¤Éô¸²Íò¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¡ÈÌ´¤Î³¹¡É¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂè1ÏÃ¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢½é²ó¥²¥¹¥È¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¤È¤Î¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈÖÁÈ¶¦±é¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£16Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë°¤Éô¤È´ä¶¶¤Î2¿Í¤À¤±¤ÎËÌ³¤Æ»Î¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿2¿Í¤Î¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡ÙÂè4ÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢FANTASTICS¡¦ÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬½Ð±é¡£2023Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ØBREAK FREE STARS¡Ù¤Ç¡¢·ºÌ³´±¡õ¼ü¿ÍÌò¤Ç¶¦±é¤·°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸ø»ä¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°¤Éô¤ÈÌÚÂ¼¤¬¡È¥µ¥¦¥Ê¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤Ç¥í¥±¤ò³Ú¤·¤à¡£
¢¡¤Þ¤ë¤Ç¡È¥µ¥¦¥Ê¤ÎÂ¼¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡ª
°¤Éô¤ÈÌÚÂ¼¤¬º£²óË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂçÃíÌÜ»ÜÀß¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Î¿¹ ¿å¾Â¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×¡£
·²ÇÏ¸©¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¥µ¥¦¥Ê¤ÎÂ¼¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡£
Æ±¤¸¥µ¥¦¥ÊÃç´Ö¤È¤·¤Æ°¤Éô¤Ë°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¡£¥µ¥¦¥Ê°¦¤Ë°î¤ì¤ë2¿Í¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¤È¤¤¤¦Ì©¼¼¤ÇÁÇ¤Î»Ñ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë°¤Éô¤ÈÌÚÂ¼¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥í¥Þ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥â¥ë¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢À°¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤»¤ëµ®½Å¤ÊÁÇ´é¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢¡ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡ª
¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡ÙÂè1ÏÃ¡¢°¤Éô¸²Íò¡õ´ä¶¶¸¼¼ù¤Ë¤è¤ë¡ÖËÌ³¤Æ»ÊÔ¡×¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë1»þ26Ê¬¡Ê¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤«¤é¤Î¡Ötver asahi¡×ÏÈÆâ¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÊüÁ÷Æâ¤Ç¤Ï¡¢Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤äÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÂè4ÏÃ¤ÎPR¤â¸ø³«Í½Äê¡£TVer¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ò¤ë12»þÇÛ¿®¤ÎÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¿ÆÍ§Æ±»Î¤Î°¤Éô¤È´ä¶¶¤¬¤·¤Ã¤Ý¤ê¸ì¤ê¹ç¤¦¡£2¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸À¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´¶½ý¤Ë¿»¤ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£