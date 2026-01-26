¼ã¼Ô¤Ë»É¤µ¤ë½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤òSNS¤ÇÇÛ¿®¡ª¡¡JR¶å½£¤Î¡ÖRe¡§¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¥¹¥¿¡¼¥È
¸½Âå¼ã¼Ô¤Î¾ðÊó¥¢¥¯¥»¥¹¼êÃÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âSNS¡£¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Çà¥°¥°¤Ã¤¿¤êá¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤½¤¦¤Èà¥¿¥°¤Ã¤¿¤êá¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÇ¯ÂåÁØ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÅ´Æ»¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢JR¶å½£¤¬¿·¤·¤¤PRºîÀï¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤TikTok¤Ë³«Àß¤·¤¿¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡ÖRe:¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¡£¿ÍÀ¸¤òÎ¹¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤·¤òÉ½¤¹¡ÖRe¡×¤ò´§¤·¤Æ¡Ö¡Ê±Ø¤äÎó¼Ö¤Ï¡Ë²¿ÅÙ¤Ç¤â´¶Æ°¤Ç¤¤ëºÆ½ÐÈ¯¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
TikTok¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ï½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡£°ìÈÌ¤ÎÆ°²è¤ËÈæ¤Ù¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥¹¥Þ¥Û»ëÄ°¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡£ÇÛ¿®Âè£±ÃÆ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö£¶Ê¬¤ÎÎø¡×¡£Æ°²è¤Ë±Ø¤äÎó¼Ö¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ë¶ÈPR¿§¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¼¥í¡£¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢Á°¸åÊÔ¤Î£²ËÜÎ©¤Æ¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤¬ÄÌ³Ø¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¸«³Ý¤±¤¿ÃË»Ò³ØÀ¸¤ËÃ¸¤¤Îø¿´¤òÊú¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¿´¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Áê¼ê¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»×¤¤¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
Æ°²è¤òÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¤´ÅöÃÏ¡¢¶å½£¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ÖÊ¡²¬¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¡£2023Ç¯·ëÀ®¤Ç¡¢Ìò¼Ô¤ÈÀ©ºî¿Ø£µ¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÃÏ¸µ¶É¤äÃÏÊý¶ä¹Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÇÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ö¡£
¡Ö£¶Ê¬¤ÎÎø¡×¤Ç¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð»ëÄ°²ÄÇ½¡£JR¶å½£¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ»ÃÏ½äÎé¤Ë¤è¤ë»£±ÆÃÏË¬Ìä¤â´üÂÔ¤¹¤ë¡£
JR¶å½£¤ÈÆ°²è¤Ç¤Ï¤â¤¦°ìÂê¡¢Æ±¼Ò¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ç¡¢¿Íµ¤D¡õS¡Ê´Ñ¸÷¡ËÎó¼Ö¤äÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿·ÈÖÁÈ¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯Î¹¡¢¶å½£¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬2026Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
RKBËèÆüÊüÁ÷¤Î¥ß¥Ëµª¹ÔÈÖÁÈ¤Ç¡¢2026Ç¯£³·î28Æü¤Þ¤ÇËè½µÅÚÍËÆü18»þ55Ê¬¤«¤é¤Î£µÊ¬´Ö¡ÊÊÑ¹¹Æü¤â¤¢¤ê¡Ë¡£RKB¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸