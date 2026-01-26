¡ÖSigma 105mm F2.8 DG DN MACRO¡×¥½¥ËーÍÑ¤ËºÇ¿·¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¡¡ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥ÉÕ¶á¤Ç¤ÎMF»þ¤ÎÁàºîÀ¤¬¸þ¾å
Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO¡ÃArt
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥°¥Þ¤Ï1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡ÖSigma 105mm F2.8 DG DN MACRO¡ÃArt¡×¥½¥ËーE¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¤ÎºÇ¿·¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢Ver.05¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥ÉÕ¶á¤ÇMF¡Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ë»þ¤ÎÁàºîÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖSigma 105mm F2.8 DG DN MACRO¡ÃArt¡×¤Ï¡¢2020Ç¯10·îÈ¯Çä¤ÎÃæË¾±ó¥Þ¥¯¥í¥ì¥ó¥º¡£35mm¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥áー¥¸¥µー¥¯¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ºÇÂç»£±ÆÇÜÎ¨¤ÏÅùÇÜ¡Ê1ÇÜ¡Ë¡£¥½¥ËーE¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¤Î¤Û¤«¡¢L¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£