¿¥ÅÄ¿®À®¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÉ¹¾å¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤òÈäÏª¡Ö»ØÀè¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×
¿¥ÅÄ¿®À®¤¬¿ÀÆàÀî¸©¡¦³¤Ï·Ì¾¥Ó¥Ê¥¦¥©ー¥¯ WAKUWAKU ICE WORLD¤Ç1·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¥ß¥Ë¥·¥çー¡õÂÎ¸³¶µ¼¼¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ÇM!LK¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ò¥À¥ó¥¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿¥ÅÄ¿®À®¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÉ¹¾å¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤òÈäÏª¤Ê¤É①～③
É¹¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥À¥ó¥¹¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥¢¥¤¥¹¥ïー¥ë¥ÉInstagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ÈÌÇ¥Ýー¥º¡É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¿ー¥ó¤âÈäÏª
¾®ÅÄ¤ÏÂçÀª¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤Ê¤«¡¢É¹¤Î¤è¤¦¤ÊÁõ¾þ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¡£¥³¥Ö¥·¤ò¥°¥Ã¤È¸å¤í¤Ë°ú¤¯¿¶¤ê¤ä¡¢Ãæ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤ò¤¢¤ï¤»¤Æº¹¤·½Ð¤¹¡ÈÌÇ¥Ýー¥º¡É¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¤½¤Î¸å¤â¥¥ì¥Ã¥¥ì¤ÇÎ¾¼ê¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ÆÍÙ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー¤é¤·¤¯¥¿ー¥ó¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤â²ÚÎï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤âÉ½¸½¡£¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¡ÈÌÇ¥Ýー¥º¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»ØÀè¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¡ÖÀ¤³¦Åª¥¹¥±ー¥¿ー¤â´¬¤¹þ¤àÌ¾¶Ê¡×¡ÖM!LK¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¦¤ì¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö³¤Ï·Ì¾¤ËÍè¤Æ¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡Ö¿¥ÅÄ¿®À®¤µ¤ó¤È¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¤òÍÙ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤PIW¥Áー¥à¤ÎÀõ¸«¶×ÍÕ¡Ê¤È¸å¤í¤Ë²ÏÌîÍ¹á¡Ë¡×¤È¡¢¿¥ÅÄ¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ê¥ó¥¹¥¢¥¤¥¹¥ïー¥ë¥É¥Áー¥à¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÀõ¸«¤È²ÏÌî¤¬ÍÙ¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£